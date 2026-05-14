Boksierja Imane Khelif tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në Kanë
Boksierja algjeriane Imane Khelif mori pjesë në premierën e filmit "Naked Notes" në Festivalin e Filmit në Kanë, dhe për këtë rast zgjodhi një krijim Chanel.
Khelif zgjodhi një kostum që e transformoi me detaje të veçanta nga një kostum minimalist në një edicion stili unik.
Ajo e kompletoi veshjen e saj të thjeshtë me një këmishë të bardhë dhe një lule të bardhë të varur në xhaketë. Gjithashtu zgjodhi këpucë lëkure të lyer dhe vathë të thjeshtë, ndërsa flokët i kishte lidhur bisht kali.
Stilistët theksojnë se detaji me lule i sjell një komponent të modës së lartë këtij versioni mode dhe të kujton teatralitetin e rafinuar të modës së viteve 1980.
Me paraqitjen e saj ajo fitoi simpatinë e fansave, me disa nga komentet për pamjen e saj si: "Ajo është shumë e lezetshme", "Ajo është një divë", "Kjo është shumë elegante" dhe "Vërtet e bukur".
Si kujtesë, kjo kampione olimpike në boks ka qenë shpesh cak i dyshimeve dhe akuzave në lidhje me gjininë e saj, dhe ajo zbuloi se para Lojërave Olimpike në Paris në vitin 2024, ajo përdori trajtim hormonal për të ulur nivelin e testosteronit. Megjithatë, ajo theksoi se nuk është person transgjinor.