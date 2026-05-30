Blero dhe Eronita bëhen prindër për herë të parë
Një moment i rëndësishëm dhe shumë i veçantë ka ardhur në jetën e çiftit Blero dhe Eronita, të cilët janë bërë prindër për herë të parë.
Ndonëse kanë zgjedhur të mbajnë jetën e tyre private larg vëmendjes publike, gëzimi i madh familjar nuk ka mundur të mbetet i fshehur gjatë.
Blero/Instagram
Sipas burimeve të sigurta për Prive By Liberta Spahiu, Eronita ka sjellë në jetë një djalë ditën e djeshme, duke shënuar kështu një kapitull të ri dhe shumë të rëndësishëm për çiftin.
Lindja është realizuar në Sarajevë, ndërsa menjëherë pas lajmit, Blero është nisur drejt qytetit për të qenë pranë partneres dhe të birit në këtë moment të veçantë.
Çifti pritet që në ditët në vijim të ndajnë më shumë detaje me publikun, përfshirë edhe emrin e vogëlushit. /Telegrafi/
