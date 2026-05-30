Scooter Braun, i dashuri i Sydney Sweeney, flet për skenat e saj në serialin “Euphoria”
Scooter Braun ka komentuar për herë të parë mbi rolin dhe skenat provokuese të Sydney Sweeney në serialin Euphoria, duke dhënë një qëndrim mbështetës për performancën e saj në ekran.
44-vjeçari, i cili aktualisht është në një fazë më të tërhequr nga industria muzikore, tha në një intervistë se po e ndjek serialin dhe vlerëson një nga aktoret për interpretimin e saj, pa përmendur drejtpërdrejt Sweeney me emër.
“Jam i njëanshëm, më pëlqen. Mendoj se ka pasur një performancë të jashtëzakonshme nga një aktore e caktuar”, u shpreh Braun, duke lënë të kuptohet mbështetjen e tij për rolin e saj, shkruan DailyMail.
Në serial, Sydney Sweeney portretizon personazhin Cassie Howard, një rol që në sezonin e fundit ka përfshirë skena më të guximshme dhe emocionale, të cilat kanë tërhequr vëmendje të madhe të publikut dhe medieve.
Sipas burimeve pranë çiftit, Braun nuk ka asnjë problem me skenat e saj dhe i sheh ato si pjesë normale të profesionit të aktrimit, duke theksuar respektin për punën e saj.
Çifti u lidh për herë të parë në vitin 2025 dhe, sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre është e qëndrueshme dhe e bazuar në besim të ndërsjellë.
Ndërkohë, Sweeney ka folur më herët për sfidat e të qenit në një lidhje publike, duke theksuar se po përpiqet të balancojë jetën personale me karrierën e saj në rritje në Hollywood. /Telegrafi/