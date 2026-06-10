“11 nga 26 lojtarët nuk kanë çfarë të bëjnë në Kupën e Botës”, Terry i ashpër me Anglinë
John Terry ka kritikuar ashpër skuadrën e Anglisë të drejtuar nga Thomas Tuchel, duke pretenduar se pothuajse gjysma e 26 lojtarëve nuk janë në nivelin e nevojshëm për të fituar Kupën e Botës.
Ish-kapiteni i “Tre Luanëve” beson se trajneri gjerman bëri gabime të rëndësishme duke lënë disa yje me përvojë në shtëpi përpara nisjes së turneut në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Pasi Tuchel vendosi të mos thërriste disa emra të mëdhenj, Terry shprehu dyshime serioze në lidhje me përzgjedhjen e tij. I gjithë ekipi kombëtar është mbledhur në Shtetet e Bashkuara dhe skuadra prej 26 lojtarësh është gati për garën pasi katër lojtarëve të Arsenalit - Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze dhe Noni Madueke - iu dha pushim shtesë pas finales së Ligës së Kampionëve.
Por duke folur për Sports Uncensored, Terry tha se beson që të paktën 11 nga 26 lojtarët nuk duhet të jenë në listë nëse Anglia do të ketë sukses këtë verë.
"Thjesht duhet të sjellësh lojtarët e tu më të mirë. Vetëm 13, 14 ose 15 lojtarë mund ta mbajnë lojën në dorë nëse duam të fitojmë Kupën e Botës. Kur shoh pjesën tjetër të skuadrës, nuk jam i sigurt nëse ata do të jenë një shtysë për skuadrën e parë”, ka thënë fillimisht Terry.
Emra të mëdhenj u lanë në shtëpi
Lista e Tuchel ka shkaktuar shumë debate, ku më e përfolura është mungesa e Phil Foden dhe Cole Palmer. Terry paralajmëroi për një mungesë të mundshme përvoje në skuadrën aktuale, e cila përfshin edhe debutues në gara të mëdha si Dan Burn dhe Nico O'Reilly, dhe pyeti veten nëse mbështetja e tepërt në një grup të ngushtë lojtarësh do t'i kushtonte shtrenjtë ekipit kombëtar.
"Para së gjithash, kam shumë respekt për Tuchelin. E pamë çfarë bëri te Chelsea, na solli Ligën e Kampionëve. Më pëlqen që nuk ka frikë të marrë vendime të vështira dhe këtë mund ta shihni në listën e tij. Por janë ato vendime me të cilat nuk pajtohem, përkatësisht lojtarët që nuk i mori me vete në këtë Kupë Bote”, përfundoi legjenda angleze. /Telegrafi/