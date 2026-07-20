Cucurella u pa duke e mbajtur Kupën e Botës në një qese plastike? Mediat spanjolle shpjegojnë skenën
Marc Cucurella ishte një nga protagonistët e triumfit të Spanjës në Kupën e Botës, por pas finales ai tërhoqi vëmendjen jo vetëm për paraqitjen në fushë, por edhe për një skenë që u bë virale në rrjetet sociale.
Mbrojtësi spanjoll u filmua teksa largohej nga stadiumi MetLife në New Jersey me atë që dukej si trofeu i Kupës së Botës brenda një qeseje plastike.
Pamjet shkaktuan menjëherë reagime të shumta, pasi shumë tifozë dhe gazetarë u habitën se si trofeu më prestigjioz në futboll po transportohej në një qese të zakonshme.
Cucurella zhvilloi një turne të shkëlqyer dhe ishte një nga lojtarët kyç në rrugëtimin e ekipit të Luis de la Fuente drejt titullit të kampionit të botës.
Marc Cucurella left the stadium carrying the World Trophy in a trash 😭😭😭pic.twitter.com/dcMgFf9eD8
— Speedline (@speedlne) July 20, 2026
I njohur për karakterin e tij gazmor dhe shakatë e vazhdueshme, lojtari, i cili së fundmi iu bashkua Real Madridit, duket se edhe këtë herë kishte përgatitur një moment argëtues.
Megjithatë, sipas mediumit spanjoll Tribuna, e gjithë situata kishte një shpjegim shumë më të thjeshtë. Cucurella nuk po mbante trofeun origjinal të Kupës së Botës, por një version të ndërtuar me pjesë LEGO, i cili ngjante shumë me trofeun e vërtetë.
Me këtë veprim, mbrojtësi spanjoll arriti edhe një herë të bëhej viral, duke i bërë për të qeshur tifozët dhe gazetarët që e panë duke u larguar me "Kupën e Botës" në një qese plastike. /Telegrafi/