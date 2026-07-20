Festivali që ndryshoi narrativën për Kosovën - përse Sunny Hill tërheq vëmendjen e mediave globale?
Për disa vite me radhë, një festival muzikor në Prishtinë ka arritur të tërheqë vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe ta vendosë Kosovën në hartën e ngjarjeve më interesante kulturore në Evropë.
Sunny Hill Festival nuk është më vetëm një koncert disa-ditor, por një histori që po tregohet edhe nga gazetarë, fotografë dhe ekipe televizive nga e gjithë bota.
Media prestigjioze si BBC, The Guardian, The New York Times, Rolling Stone, Vogue, Reuters, Associated Press dhe shumë platforma të tjera ndërkombëtare i kanë kushtuar hapësirë festivalit, duke raportuar jo vetëm për artistët që performojnë, por edhe për transformimin e Kosovës në një destinacion të rëndësishëm kulturor dhe muzikor.
Artikull në BBC
Nga mediat e njohura ndërkombëtare te revistat e modës dhe kulturës, interesimi për Sunny Hill ka ardhur jo vetëm për shkak të emrave të mëdhenj që ngjiten në skenë, por edhe për shkak të historisë që qëndron pas tij, një festival i krijuar në një nga shtetet më të reja të Evropës, me ambicien për ta kthyer Kosovën në një pikë takimi për muzikën, kreativitetin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.
Ajo që i ka befasuar shumë gazetarë të huaj nuk është vetëm atmosfera e festivalit, por energjia e publikut, mikpritja e njerëzve dhe mënyra se si një ngjarje e tillë është kthyer në një simbol të një gjenerate të re kosovare.
Artikull në The Guardian
Për shumë prej tyre, Sunny Hill është një dritare për ta njohur Kosovën përtej lajmeve politike dhe stereotipeve, duke zbuluar një vend me skenë të gjallë artistike, kreativitet dhe potencial të madh.
Interesimi ndërkombëtar tregon se suksesi i festivalit nuk matet vetëm me numrin e biletave të shitura apo me emrat e mëdhenj që performojnë.
Artikull në The Vogue
Ai matet edhe me ndikimin që krijon, sa njerëz nga jashtë flasin për Kosovën, sa vizitorë zgjedhin ta vizitojnë vendin dhe sa histori të reja lindin rreth tij.
Në një kohë kur festivalet muzikore konkurrojnë për vëmendje në një treg global, Kosova po dëshmon se nuk nevojiten gjithmonë përmasa të mëdha për të krijuar ndikim të madh.
Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ekipet ndërkombëtare vazhdojnë të vijnë në Prishtinë, jo vetëm për të raportuar për një festival, por për të treguar historinë e një vendi që po ndërton një identitet të ri përmes kulturës, muzikës dhe kreativitetit. /Telegrafi/