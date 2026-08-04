Zbulohet plani befasues i Barcelonës nëse dështon transferimi i Julian Alvarezit
Barcelona po bëhet gjithnjë e më pesimiste për transferimin e Julian Alvarezit, pasi Atletico Madridi vazhdon të refuzojë kategorikisht shitjen e sulmuesit te rivali i tij në La Liga.
Sipas raportimeve, Alvarezi vazhdon të ushtrojë presion mbi drejtuesit e Atletico Madridit për ta lejuar të realizojë "ëndrrën" e tij dhe të transferohet në Camp Nou gjatë kësaj vere. Megjithatë, klubi madrilen nuk ka ndryshuar qëndrim dhe nuk dëshiron ta shesë argjentinasin te Barcelona.
Barcelona thuhet se ka paraqitur një ofertë prej 115 milionë dollarësh për sulmuesin, por ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. Më herët, drejtuesit e Atletico Madridit kishin mohuar se kishin pranuar një ofertë të tillë.
Kampionët në fuqi të La Ligas mbeten të interesuar për Alvarezin, por nuk janë të gatshëm të presin pafundësisht. Sulmuesi kishte përgatitur edhe një plan për ta bindur klubin të zbusë qëndrimin e tij, por që nga finalja e Kupës së Botës nuk ka pasur asnjë zhvillim të ri.
Alvarezi nuk ka bërë deklarata të tjera publike dhe pritet t'i bashkohet përgatitjeve me Atletico Madridin më 10 gusht.
Sipas The Athletic, Barcelona do të vendosë nëse do ta rrisë ofertën e saj pikërisht në periudhën kur Alvarezi rikthehet në Madrid për fillimin e fazës përgatitore.
Nëse klubi katalanas vendos të heqë dorë nga ndjekja e sulmuesit argjentinas, ekziston mundësia që të mos transferojë fare një qendërsulmues tjetër.
Barcelona konsiderohet se ka nevojë urgjente për një sulmues pas largimit të Robert Lewandowskit, ndërsa e ardhmja e Ferran Torresit mbetet e paqartë. Sulmuesi spanjoll ka vetëm edhe një vit kontratë dhe raportohet se ndiqet nga Paris Saint-Germain. Humbja e tij do të ishte një goditje e madhe për katalanasit, pasi sezonin e kaluar realizoi 21 gola në të gjitha garat.
Megjithatë, drejtuesit besojnë se ardhjet e Anthony Gordon dhe Karim Adeyemi mund të kompensojnë pjesërisht largimin e Lewandowskit falë aftësisë së tyre për të luajtur në disa pozicione në repartin ofensiv.
Një tjetër emër që ka rritur entuziazmin te Barcelona është 18-vjeçari Hamza Abdelkarim. Sulmuesi egjiptian, i transferuar nga Al Ahly në janar, ka lënë përshtypje shumë të mira gjatë fazës përgatitore.
Abdelkarim shënoi të dy golat në barazimin 2-2 ndaj Birmingham Cityt, fillimisht nga pika e bardhë dhe më pas duke konkretizuar një top të kthyer.
Edhe pse në fillim të verës nuk pritej të ishte pjesë e planeve të Hansi Flick për sezonin 2026/27, paraqitjet e tij kanë bërë që ai të fitojë shanse reale për një rol në ekipin e parë.
Sipas The Athletic, Barcelona po has vështirësi të gjejë një qendërsulmues që përputhet me profilin e kërkuar dhe nuk dëshiron të transferojë një lojtar vetëm sa për të plotësuar skuadrën, çka e bën edhe më të rëndësishme përpjekjen për të siguruar shërbimet e Julian Alvarezit./Telegrafi/