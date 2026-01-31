Ylli i “Home Alone”, Catherine O’Hara vdes në moshën 71 vjeçare
Aktorja amerikane Catherine O'Hara dhe ylli i filmit "Home Alone" ka ndërruar jetë në moshën 71-vjeçare.
Menaxheri i saj e konfirmoi lajmin për Variety. Shkaku i vdekjes nuk është zbuluar ende.
Catherine O'Hara është një aktore, komediane dhe skenariste kanadeze-amerikane. Ajo konsiderohet si një nga komedianet më me ndikim dhe më të respektuara të gjeneratës së saj, dhe është lavdëruar nga publiku dhe kritikët për sensin e saj të jashtëzakonshëm të humorit dhe rolet transformuese.
Ajo e filloi karrierën e saj në mesin e viteve 1970 si anëtare e ansamblit legjendar kanadez të komedisë Second City dhe fitoi popullaritet më të gjerë me përfshirjen e saj në shfaqjen televizive kult "SCTV", ku shkëlqeu në një sërë personazhesh të paharrueshëm. Ishte kjo periudhë që i siguroi asaj statusin e një ikone komike dhe i hapi derën industrisë së filmit dhe televizionit.
Catherine O'Hara është veçanërisht e njohur për një audiencë më të gjerë për bashkëpunimin e saj me regjisorin Tim Burton dhe aktorin Macaulay Culkin në filmat "Home Alone" dhe "Home Alone 2: Lost in New York", në të cilët ajo luajti nënën e Kate McCallister.
Ajo gjithashtu pati role të shquara në "Beetlejuice", "A Mighty Wind", "Best in Show" dhe "For Your Consideration", duke bashkëpunuar shpesh me regjisorin Christopher Guest në komedi improvizuese.
Roli i Moira Rose, ekscentrike dhe e paharrueshme, në serialin fitues çmimesh "Schitt's Creek" (2015-2020) i solli asaj një kapitull të ri në karrierë dhe njohje globale. Ajo fitoi një çmim Emmy në vitin 2020 për atë rol, dhe personazhi i Moirës u bë një fenomen i kulturës pop falë stilit, gjuhës dhe karizmës së saj unike.
Përveç aktrimit, O'Hara ka pasur një karrierë të suksesshme si aktore zëri, duke ia dhënë zërin e saj filmave dhe serialeve të shumta të animuara. /Telegrafi/