Xavi Hernandez: Nëse s’mund të kombinohesh me Leo Messin, thjesht nuk je për futboll
Xavi Hernandez ka kujtuar takimin e tij të parë me Lionel Messin te Barcelona, duke zbuluar se ylli argjentinas i bindi menjëherë lojtarët e ekipit të parë se ishte një talent i jashtëzakonshëm.
Ish-mesfushori katalanas tregoi se fillimisht kishte qenë skeptik kur kishte dëgjuar për një djalosh nga Argjentina që po vinte në La Masia.
"Njëri nga trajnerët e akademisë së Barcelonës më foli për këtë djalin nga Argjentina që po vinte. Ai më tha se nuk kishte parë kurrë diçka të tillë".
"Për të qenë i sinqertë, isha skeptik. Mendoja se një lojtar mund të gjykohej vetëm kur të arrinte te ekipi i parë".
Megjithatë, gjithçka ndryshoi në vitin 2004 kur Messi u stërvit për herë të parë me ekipin e parë të Barcelonës.
"E mbaj mend ende atë seancë të parë stërvitore. Nuk mund ta besoja atë që po shihja. As lojtarët e tjerë me përvojë nuk mund ta besonin".
"Vetëm shikonim njëri-tjetrin sikur të thoshim: 'Kjo nuk është normale'. Leo ishte vetëm 16 vjeç dhe pothuajse ishte lojtari më i mirë në klub që në atë moment".
Xavi e cilësoi më pas Messin si bashkëlojtarin më të kompletuar me të cilin ka luajtur ndonjëherë, duke theksuar ndikimin e jashtëzakonshëm që argjentinasi kishte në lojën e Barcelonës.
"Ishte e lehtë të luaje me të. Shumë e lehtë. Nëse nuk mund të kombinosh me Messin, atëherë nuk mund të luash futboll, është kaq e thjeshtë".
"Kur ia pason topin Leos, ai ta kthen në mënyrë perfekte dhe gjithmonë në këmbën e duhur. Si dikush që gjithmonë e ka dashur pasimin, ishte privilegj të luaja me të. Leo më bëri futbollist më të mirë".
Xavi vlerësoi gjithashtu inteligjencën e jashtëzakonshme të Messit dhe mënyrën se si Barcelona e ndërtoi lojën për ta përfshirë sa më shumë në aksion.
"Ne donim që ai të ndihej i lumtur dhe ta përfshinim sa më shumë në lojë"./Telegrafi/