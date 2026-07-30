Real Madridi ka nënshkruar me sulmuesin e Levantes Carlos Espi.

Espi që ishte pranë kalimit në Ligën Premier, ka zgjedhur skuadrën madrilene si destinacionin e radhës, me të cilët ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare.

Përmes një komunikate zyrtare, “Los Blancos” e konfirmuan afrimin e Espit, për të cilin paguan mbi 25 milionë euro.

“Real Madridi dhe Levante janë pajtuar për transferimin e lojtarit Carlos Espi, i cili do të jetë i lidhur me klubin tonë për pesë sezonet e ardhshme, deri më 30 qershor 2031”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.

Spanjolli ka fituar vëmendje në këto tre vitet e fundit te Levante, ku pavarësisht moshës së re, pra 21-vjeç, ka zhvilluar 66 ndeshje për të shënuar 20 gola.

Ndër të tjera, Jose Mourinho e sheh atë si pasuesi i Gonzalo Garcia, i cili pritet t’i bashkohet Fulhamit dhe një lojtar siç ishte dikur “Joselu”./Telegrafi/

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