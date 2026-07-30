Si mund ta nxjerrë Hansi Flick versionin më të mirë të Lamine Yamal pas triumfit në Kupën e Botës?
Lamine Yamal po jeton momentin më të madh të karrierës së tij. Në vetëm 19 vjeç, ai fitoi Kupën e Botës 2026 me Spanjën, duke arritur një sukses që shumë legjenda si Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff dhe Neymar nuk e realizuan kurrë.
Megjithatë, për Barcelonën sfida e vërtetë sapo ka nisur. Hansi Flick duhet ta mbajë të motivuar talentin spanjoll dhe ta ndihmojë të arrijë një nivel edhe më të lartë në sezonin 2026/27.
Yamal ka fituar shumë, por ka ende objektiva të mëdhenj
Edhe pse ka fituar disa tituj të La Ligës me Barcelonën dhe tashmë është kampion bote me Spanjën, karriera e Yamal sapo ka filluar.
Nëse ruan disiplinën dhe vazhdon të punojë me përkushtim, ai mund të luajë në nivelin më të lartë edhe për 15 apo 16 vite të tjera.
Objektivi i radhës për Barcelonën është rikthimi në majën e Evropës dhe fitimi i Ligës së Kampionëve, një trofe që klubi nuk e ka ngritur që nga viti 2015.
Flick duhet ta mbajë me këmbë në tokë
Suksesi i madh në moshë kaq të re sjell edhe rreziqe. Fama, aktivitetet jashtë futbollit dhe presioni mediatik mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin e një futbollisti.
Pikërisht këtu hyn në lojë Hansi Flick. Trajneri gjerman ka përvojë në menaxhimin e yjeve të mëdhenj dhe e ka dëshmuar këtë gjatë periudhës së tij te Bayern Munich, ku Robert Lewandowski zhvilloi sezonin më të mirë të karrierës.
Flick duhet të vazhdojë ta udhëzojë Yamal, ta mbajë të përulur dhe të mos i lejojë sukseset e hershme ta largojnë nga përkushtimi maksimal.
Në të njëjtën kohë, trajneri nuk duhet të bëjë përjashtime për të. Nëse Yamal nuk respekton disiplinën apo kërkesat taktike, ai duhet të trajtohet njësoj si çdo futbollist tjetër.
Hapi i radhës është Topi i Artë
Sezonin e kaluar, Yamal regjistroi 24 gola dhe 18 asistime në 45 ndeshje me Barcelonën. Statistika mbresëlënëse, por për të fituar Topin e Artë do të duhet të shkojë edhe më tej.
Me rivalë si Ousmane Dembele, Harry Kane dhe Kylian Mbappe, spanjolli duhet të synojë mbi 50 ose 60 kontribute në gola gjatë sezonit, duke kaluar edhe shifrën e 30 golave.
Flick duhet ta ndihmojë të jetë më vendimtar në ndeshjet më të rëndësishme dhe ta bëjë edhe më efikas para portës.
Barcelona do të mbështetet tek ai
Pas largimit të Robert Lewandowskit, Yamal pritet të marrë rolin kryesor në repartin ofensiv të Barcelonës.
Edhe nëse katalanasit transferojnë Julian Alvarezin, pritshmëritë janë që Yamal të jetë futbollisti më vendimtar i skuadrës.
Nëse Flick arrin ta mbajë të motivuar, të disiplinuar dhe në formë optimale, Barcelona mund të ndërtojë skuadrën rreth tij dhe të rikthehet seriozisht në garën për triumfin në Ligën e Kampionëve.
Në fund, objektivi është i qartë: ta shndërrojë Lamine Yamal në liderin absolut të Barcelonës dhe në një nga futbollistët më të mirë të epokës së tij./Telegrafi/