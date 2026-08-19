Përplasja e egove e fundos transferimin e Julian Alvarez nga Barcelona
Nënshkrimi i shumëpritur i sulmuesit argjentinas, Julian Alvarez, nga Barcelona thuhet se është anuluar plotësisht për këtë afat kalimtar.
Gazetari Jose Alvarez e dha lajmin në emisionin televiziv El Chiringuito TV, duke deklaruar se transferimi nuk do të ndodhë për shkak të faktorëve që shkojnë përtej konsideratave financiare.
"Nuk ka të bëjë me paratë, është çështje egoje", ka thënë fillimisht gazetari Jose Alvarez.
❌ "DESCARTO el FICHAJE de JULIÁN por el BARÇA" ❌
👉 "No es por dinero, es un tema de ego".
💣 BOM-BA-ZO de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoJulián en Energy. pic.twitter.com/7Lp9ybW2Q6
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026
Sipas informacionit të zbuluar në transmetim, pengesat kryesore në negociata nuk lidhen me kërkesat e larta financiare apo tarifën totale të transferimit.
Gazetari theksoi se prishja e marrëveshjes është një rezultat i drejtpërdrejtë i një konflikti të fortë interesi dhe një çështje egoje midis palëve të përfshira.
Kjo situatë i jep fund papritur dëshirës së bordit të Barcelonës për të shtuar Alvarezin në radhët e tyre, duke e detyruar klubin katalunas të kthejë vëmendjen diku tjetër në fazat e fundit të afatit kalimtar të transferimeve. /Telegrafi/