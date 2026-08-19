Këto janë 10 familjet më të pasura në Zvicër
Artikuj luksozë, farmaceutikë, shërbime financiare, logjistikë: këta janë njerëzit më të pasur në Zvicër, sipas revistës zvicerane për çështje ekonomike “Bilanz”.
1. Gérard Wertheimer (Artikuj luksozë)
Me një pasuri mbresëlënëse të vlerësuar prej 37 deri në 38 miliardë franga, Gérard Wertheimer, i cili jeton në Gjenevë, është numri një i paprekshëm i personave më të pasur që jetojnë në Zvicër. Sipërmarrësi francez kontrollon, së bashku me vëllain e tij Alain, shtëpinë e famshme botërore të modës Chanel. Kompania u ndërtua fillimisht nga gjyshi i tyre Pierre Wertheimer së bashku me Coco Chanel. Përveç modës së lartë (Haute Couture), orëve dhe parfumit elitar, familja e gjeneron këtë ecuri kolosale të të ardhurave edhe përmes patundshmërive dhe kantinave të verës shumë të njohura në Francë (si Château Rauzan-Ségla).
2. Familjet Hoffmann, Oeri dhe Duschmalé (Farmaceutikë)
Trashëgimtarët e gjigantit farmaceutik Roche zënë vazhdimisht vendet kryesore në renditje dhe aktualisht zotërojnë një pasuri prej rreth 30 deri në 31 miliardë franga. Familjet e trashëgimtarëve, të cilat sot përfaqësohen nga André Hoffmann si zëdhënës zyrtar, kontrollojnë si bllok aksionarësh shumicën absolute të votave (rreth 65 për qind) të koncernit Roche, i cili e ka selinë në Basel dhe operon në mbarë botën. Kompania është aktive që nga viti 1896. Në anëtarët e bllokut familjar bëjnë pjesë edhe Jörg Duschmalé ose Maja Oeri, e cila mban ende një pako të ndarë aksionesh. Vetëm pagesat e vazhdueshme dhe miliardëshe të dividentëve nga ky gjigant i farmaceutikës dhe diagnostikës e konsolidojnë pasurinë e klanit familjar nga Baseli, i cili është mjaft i angazhuar si mecenat dhe në fondacione bamirësie (si për mbrojtjen e mjedisit).
3. Andrea Pignataro (Shërbime financiare)
Italiani Andrea Pignataro është një hyrje e re spektakolare në radhët e para të super-pasurve, duke poseduar rreth 27 deri në 28 miliardë franga. Ish-tregtari i letrave me vlerë në Salomon Brothers, i cili sot ka vendbanimin e tij zviceran në St. Moritz në kantonin Graubünden, ndërtoi në diskreticion të plotë me ION Investment Group një nga koncernet më të mëdha në botë të të dhënave financiare dhe teknologjisë. ION blen ndër të tjera kompani softuerike për sektorin financiar dhe i integron ato në platformat e veta, me çka Pignataro krijoi një perandori kyçe në prapaskenën e tregjeve globale financiare. Përmes blerjeve miliardëshe dhe rritjes ekstremisht të lartë, pasuria e Pignataros është rritur me ritme galopante vitet e fundit, çka e katapultoi atë direkt në podiumin e renditjes.
4. Klaus-Michael Kühne (Logjistikë)
Miliarderi gjerman i logjistikës jeton në Schindellegi në kantonin Schwyz dhe zotëron një pasuri të vlerësuar prej 27 deri në 28 miliardë franga. Klaus-Michael Kühne është kryeaksionari (me rreth 54 për qind) i koncernit global të transportit dhe logjistikës Kühne+Nagel, të cilin gjyshi i tij e themeloi dikur në Bremen të Gjermanisë. Përveç kësaj shtylle kryesore, Kühne është bërë i pasur edhe përmes blerjeve shumë strategjike: ai mban pothuajse 30 për qind të aksioneve në kompaninë e madhe gjermane të anijeve me kontejnerë Hapag-Lloyd dhe e rriti pjesëmarrjen e tij në Deutsche Lufthansa për një kohë në rreth 20 për qind. Patriarku i firmës Kühne+Nagel nuk ka trashëgimtarë të drejtpërdrejtë; pasuria e tij dhe pjesët e kompanisë janë rregulluar me testament në mënyrë të tillë që të kalojnë në një fondacion bamirësie, për ta mbajtur kompaninë të bashkuar edhe pas vdekjes së tij.
5. Familja Safra (Banka)
Pasuria e familjes së bankierëve, e cila është e rrënjosur fuqishëm në Gjenevë dhe në pjesë të tjera të Zvicrës, kap shumen e vlerësuar prej 22 deri në 23 miliardë franga. Shtyllën kurrizore të kësaj pasurie në Zvicër e përbën banka private me traditë J. Safra Sarasin në Basel, e cila vepron si degë zvicerane e një konglomerati global sipërmarrës. Dinastia hebraiko-libaneze Safra, e cila e ndërtoi perandorinë e saj fillestare financiare në Siri, Liban dhe më vonë në Brazil, njihet për veprimtarinë e saj diskrete dhe konservatore. Nën udhëheqjen operative të anëtarëve si Jacob Safra, banka private e ka rritur vazhdimisht pasurinë e menaxhuar në mbi 200 miliardë franga dhe, falë kuotës së saj shumë të lartë të kapitalit vetjak, dëshmohet të jetë mjaft profitabile dhe stabile madje edhe në kohë trazirash ekonomike.
6. Familja Aponte (Lundrim detar)
Gianluigi Aponte dhe bashkëshortja e tij me origjinë nga Gjeneva, Rafaela, kanë ndërtuar nga e para një perandori të lundrimit detar, e cila sot u siguron atyre një pasuri prej 20 deri në 21 miliardë franga. Të dy themeluan në vitin 1970 kompaninë Mediterranean Shipping Company (MSC) me seli në Gjenevë. Sot MSC është një gjigant: me më shumë se 850 anije, kjo kompani që nuk është e listuar në bursë është kompania më e madhe e anijeve me kontejnerë në botë dhe kontrollon rreth një të pestën e kapaciteteve botërore të ngarkesave në dete. Kësaj i shtohet edhe MSC Cruises, një nga kompanitë më të mëdha të lundrimeve turistike në botë, si dhe operimi i më shumë se 70 terminaleve portuale. Kompania vazhdon t'i përkasë 100 për qind familjes Aponte. Ndërkohë, Gianluigi (84) dhe Rafaela (79) ia kanë kaluar udhëheqjen operative në pjesën më të madhe fëmijëve të tyre, Diego dhe Alexa.
7. Familja Lemann (Birrë, Fast Food)
Jorge Lemann, i cili ka nënshtetësi të dyfishtë (zvicerane/braziliane), dhe familja e tij arrijnë një pasuri prej 17 deri në 18 miliardë franga. Lemann u rrit në Brazil dhe e nisi karrierën e tij në sistemin bankar, përpara se bashkë me partnerët e tij Marcel Telles dhe Carlos Sicupira të themelonte kompaninë e suksesshme të investimeve 3G Capital. Ai u bë i famshëm përmes blerjeve në sektorin e ushqimit dhe pijeve. Përmes bashkimeve të vazhdueshme të firmave, ai krijoi me AB InBev koncernin më të madh të birrarive në botë (me marka si Budweiser, Stella Artois apo Corona). Përveç kësaj, grupit i përkasin zinxhirë të mëdhenj të ushqimit të shpejtë si Burger King dhe Tim Hortons.
8. Andrey Melnichenko (Kimi, plehra artificiale)
Oligarku rus Andrey Melnichenko, i cili e kishte zhvendosur vendbanimin e tij në St. Moritz të Zvicrës (dhe ndërkohë jeton përkohësisht edhe në Dubai), disponon një pasuri të vlerësuar prej 17 deri në 18 miliardë franga. Ai themeloi dhe zotëron një pjesë masive aksionesh në dy gjigantë globalë të lëndëve të para: kompaninë e nxjerrjes së qymyrrit SUEK dhe prodhuesin e plehrave artificiale EuroChem, i cili e ka selinë kryesore në Zug të Zvicrës. Për shkak të sanksioneve kundër Rusisë pas luftës në Ukrainë, Melnichenko dha dorëheqjen nga mandatet e tij në bordin drejtues para se sanksionet të hynin në fuqi në vitin 2022 dhe transferoi aksionet e tij të ndërmarrjes, çka shkaktoi vazhdimisht polemika të mëdha juridike dhe politike. Pasuria e tij gjigante rrjedh 100 për qind nga industria ruse e lëndëve të para dhe energjisë.
9. Familja Bertarelli (Bioteknologji, financa)
Familja e Ernesto Bertarellit dhe motrës së tij Dona arrin aktualisht një pasuri prej 16 deri në 17 miliardë franga. Gurin themeltar për këtë pasuri të jashtëzakonshme e vendosi shitja e kompanisë bioteknologjike të Gjenevës, Serono (e themeluar nga gjyshi i tyre), te koncerni farmaceutik gjerman Merck në vitin 2006. Kjo i solli familjes menjëherë mbi 10 miliardë franga para të gatshme. Që atëherë, pasuria menaxhohet me mjaft sukses përmes zyrës familjare Waypoint Capital me seli në Gjenevë, e cila investon në patundshmëri, fonde (hedge funds), teknologji dhe shëndetësi. Ernesto Bertarelli, i cili njihet edhe si lundruar i pasionuar dhe solli dy herë në Zvicër trofeun prestigjioz America's Cup me ekipin Alinghi, është i angazhuar bashkë me motrën e tij në fushën e filantropisë për mbrojtjen e deteve.
10. Familja Blocher (Kimi, media)
Familja e ish-Ministrit zviceran, Christoph Blocher, zotëron një pasuri në vlerën prej 15 deri në 16 miliardë franga. Christoph Blocher mori në vitin 1983 shumicën e aksioneve të Ems-Chemie (që prodhon në kantonin Graubünden), e sanoi kompaninë dhe e shndërroi atë në një lider botëror të tregut për polimerë me performancë të lartë dhe produkte kimike speciale. Përpara se Blocher të zgjidhej në qeverinë e vendit në vitin 2003, ai hoqi dorë nga drejtimi i kompanisë. Sot, vajza e tij Magdalena Martullo-Blocher e udhëheq kompaninë me mjaft sukses si CEO dhe aksionare kryesore. Një pjesë tjetër e madhe e pasurisë vjen nga djali i tij Markus Blocher, i cili drejton kompaninë e shkëputur Dottikon ES, vlerën e bursës të së cilës arriti ta rrisë masivisht së fundmi. Familja investon gjithashtu fuqishëm në mediat zvicerane dhe në patundshmëri. /Telegrafi/