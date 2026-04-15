Vazhdimi i "Malcolm in the Middle" thyen rekorde: Tetë milionë shikime të regjistruara në tri ditët e para
Seriali "Malcolm in the Middle" është rikthyer fuqishëm në platformat e transmetimit dhe vazhdimi i tij, "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", regjistroi 8.1 milion shikime në tre ditët e para të publikimit.
Kjo e bëri atë premierën më të shikuar të sezonit në platformat Disney+ dhe Hulu në vitin 2026.
Sipas The Walt Disney Company, ringjallja e serialit të njohur komik që u transmetua fillimisht në Fox Broadcasting Company ka tërhequr vëmendjen globale dhe është spikatur veçanërisht në tregun e Amerikës Latine.
Në atë rajon, seriali arriti 3.6 milionë shikime, gjë që e rendit atë të dytin ndër premierat më të suksesshme të sezonit të Disney+ të të gjitha kohërave, menjëherë pas sezonit të parë të serialit "Loki".
Vazhdimi i serialit ngjalli interes edhe për episodet origjinale. Gjatë javës së kaluar, "Malcolm in the Middle" regjistroi një rritje të shikueshmërisë prej 18 milionë orësh, pra një rritje prej 107 përqind krahasuar me javën e kaluar.
"Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" gjithashtu tërhoqi vëmendje të konsiderueshme në platformat dixhitale. Përmbajtja që lidhet me serialin mori më shumë se 1 milion angazhime, 17 milionë shikime dhe gati 19 milionë përshtypje në YouTube dhe mediat sociale në dy javët e fundit.
Përmbledhja zyrtare e serialit thotë: "Pasi e fshehu veten dhe vajzën e tij nga familja për më shumë se një dekadë, Malcolm tërhiqet përsëri në jetën e tyre kur Hal dhe Lois kërkojnë praninë e tij në festën e 40-vjetorit të martesës."
Kasta përfshin yjet origjinalë të serialit: Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield dhe Emy Coligado, ndërsa emrat e rinj në projekt përfshijnë Keeley Karsten, Vaughan Murrae, Kiana Madeira dhe Caleb Ellsworth-Clark.
Autori i serialit origjinal, Linwood Boomer, po shkruan skenarin për versionin e rinovuar dhe është gjithashtu producent ekzekutiv, ku përfshihen edhe Bryan Cranston, Tracy Katsky të KatCo, Gail Berman, Arnon Milchan, Yariv Milchan dhe Natalie Lehmann të New Regency, dhe Ken Kwapis, i cili drejtoi të katër episodet.
Jimmy Simons dhe Laura Delahaye nga New Regency janë bashkëproducentë ekzekutivë, ndërsa New Regency Productions dhe 20th Television janë përgjegjës për prodhimin. /Telegrafi/