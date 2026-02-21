"The Life of a Showgirl" e Taylor Swift është zyrtarisht albumi më i shitur i vitit 2025
Albumi i Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", është zyrtarisht albumi më i shitur global i vitit të kaluar.
Lajmi u konfirmua nga Federata Botërore e Regjistrimeve pasi Swift arriti rezultate të suksesshme në listat e albumeve të saj globale.
Albumi i saj i 12-të në studio, i publikuar më 3 tetor 2025, debutoi në vendin e parë në tre top lista kryesore: Global Album Chart, Global Album Sales Chart dhe Global Vinyl Album Chart. Swift gjithashtu theu rekordin e saj botëror për shitjet e albumeve për të katërtin vit radhazi.
Suksesi i tij ishte rezultat i një strategjie globale që përfshinte një kombinim të lëshimeve fizike, shpërndarjes globale dhe marketingut të vazhdueshëm në shumë tregje.
Në listën albumeve më të suksesshme, kolona zanore "K-Pop Demon Hunters" arriti në vendin e tretë, gjë që u ndihmua edhe nga një promovim i madh. Grupi japonez Mrs. Green Apple arriti në dhjetëshen më të mirë në botë për herë të parë, duke zënë vendin e dhjetë.
K-Pop konfirmoi dominimin e saj në listën e shitjeve të albumeve, me "Karma" të Stray Kids që zuri vendin e dytë dhe "Happy Burstday" të Seventeen në vendin e tretë. Këto rezultate nxorën në pah rëndësinë e publikimeve fizike dhe strategjive të angazhimit të fansave, dhe lista tregon gjithashtu diversitetin rajonal në rritje, pasi më shumë publikime nga Japonia dhe Kina ishin midis 20 albumeve më të shitura.
Lista e albumeve më të dëgjuara në shërbimet e transmetimit tregoi zakone të ndryshme të audiencës. Morgan Wallen doli në krye me albumin "I'm The Problem", që është fitorja e dytë e tillë në tre vitet e fundit.
Pas tij vjen Bad Bunny me publikimin "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", i cili është gjithashtu albumi i katërt më i suksesshëm në të gjitha formatet, dhe suksesi i të cilit bazohet në një strategji të fortë publikimi në platformat dixhitale.
"Fakti që Taylor Swift është përsëri në krye të listave globale të albumeve të IFPI-t është një tregues i qartë i forcës së lidhjes së saj me fansat në mbarë botën. Rezultatet e këtij viti tregojnë se sa global është tregu i muzikës sot. Suksesi në shërbimet e transmetimit dhe në shitjen e edicioneve fizike arrihet nga artistë nga vendet dhe zhanret më të larmishme", tha drejtoresha ekzekutive e IFPI-t, Victoria Oakley.
Çmimi Global Album of the Year jepet bazuar në shitjet totale në të gjithë botën dhe suksesin e albumit në të gjitha formatet e transmetimit, shkarkimeve dhe fizike gjatë një viti kalendarik. /Telegrafi/