Prodhuesi i një kremi për kujdes intim padit Brad Pitt për një arsye të pazakontë
Një markë luksoze nga Malibu ka ngritur padi kundër linjës kozmetike të Brad Pitt, duke e akuzuar për shkelje të të drejtave të markës tregtare – dhe arsyeja lidhet me ngjashmërinë e emrit dhe të dizajnit të brendit, jo me vetë produktet.
Paditësi është marka Beau D. me seli në Malibu, e cila ka në portofolin e saj edhe produktin “D. cream”, një krem për kujdes intim për penisin. Ndërkohë, pala e paditur është brendi i Pitt, Beau Domaine (i njohur më herët si Le Domaine).
Beau D. pretendon se kompania e Pitt e ka ndryshuar emrin nga Le Domaine në Beau Domaine gjatë verës së vitit 2025 dhe se ky ndryshim krijon konfuzion te konsumatorët, pasi emri – si edhe elemente vizuale si fontet – janë shumë të ngjashme me markën e tyre, e themeluar në vitin 2020.
Në padi përmenden akuza për shkelje të markës tregtare dhe “keqpërcaktim të origjinës” (pra, krijim i përshtypjes së gabuar se produktet lidhen me njëra-tjetrën ose vijnë nga i njëjti burim).
Sipas padisë, kompania nga Malibu thotë se ka tentuar disa herë ta zgjidhë çështjen jashtë gjykatës, por pa sukses.
Marka kërkon dëmshpërblim mbi 75 mijë dollarë dhe një urdhër të përhershëm gjykate që do ta detyronte kompaninë e Pitt të ndalojë plotësisht përdorimin e emrit dhe brendimit “Beau Domaine”.
Një nga bashkëthemeluesit e Beau D., Brandon Palas, është shprehur se padia nuk ka të bëjë me publicitet apo “ndëshkim”, por me mbrojtjen e asaj që kanë ndërtuar si markë e pavarur: “Nuk po e bëjmë këtë për publicitet apo për të ndëshkuar dikë. Kjo ka të bëjë me mbrojtjen e integritetit të asaj që kemi ndërtuar prej vitesh dhe me të drejtën e markave të pavarura që të rriten pa u ‘mbuluar’ apo zbehur nga dikush tjetër.”
Në artikull nuk përmendet ndonjë reagim i ri nga Brad Pitt apo përfaqësuesit e tij lidhur me padinë. /Telegrafi/