Rumer Willis e akuzon ish-partnerin për abuzim seksual në betejën për kujdestarinë e vajzës së tyre
Aktorja Rumer Willis, vajza e Bruce Willis dhe Demi Moore, ka paraqitur në gjykatë akuza të rënda ndaj ish-partnerit të saj Derek Richard Thomas, në kuadër të procesit për kujdestarinë e vajzës së tyre.
Çifti ka një vajzë të quajtur Louetta Isley Thomas Willis, e lindur më 18 prill 2023. Rumer dhe Derek nisën lidhjen në vitin 2022, konfirmuan shtatzëninë në dhjetor të po atij viti, ndërsa ndarjen Rumer e bëri publike në gusht 2024. Raportohet se Thomas parashtroi kërkesën e parë për kujdestari dhe të drejta vizitash në korrik 2025, ndërsa tani procesi është përshkallëzuar me pretendime të reja nga ana e aktores.
Në dokumentet gjyqësore, Rumer Willis pretendon se ka përjetuar një “model të vazhdueshëm” abuzimi dhe e përshkruan sjelljen e ish-partnerit si abuzim emocional ekstrem. Ajo thotë se Thomas ushtronte “kontroll të vazhdueshëm detyrues” përmes sulmeve të gjata verbale, të cilat – sipas saj – zgjatnin edhe mbi gjashtë orë.
Willis pretendon gjithashtu se ai tentonte ta izolonte nga miqtë dhe familja, e quante vazhdimisht “gënjeshtare” pa arsye dhe i thoshte se ishte “e keqe”. Sipas saj, këto situata ndodhnin shpesh edhe në praninë e vajzës, ose kur ajo ishte “e bllokuar me të në makinë”.
Ajo ka ngritur edhe shqetësime lidhur me kujdesin prindëror, duke përmendur një rast kur, sipas saj, Thomas ka qenë nën ndikimin e opiateve dhe nuk ka mundur ta mbikëqyrte vajzën për pak minuta, çka përfundoi me rrëzimin e saj nga divani. Përmendet edhe një incident tjetër në nëntor 2023, kur fëmija thuhet se ra nga shtrati.
Në kërkesat e saj, Rumer kërkon që Derek të mos ketë qëndrime nate me vajzën pa u kryer më parë një vlerësim i kujdestarisë, si dhe që të urdhërohen teste të drogës, duke e akuzuar atë për “përdorim kronik të përditshëm të marihuanës”.
Ajo po ashtu kërkon që gjykata t’i ndalojë Thomas-it të bëjë banjë me vajzën, duke e quajtur këtë “krejtësisht të papërshtatshme” nëse ai është “lakuriq” gjatë larjes së fëmijës.
Në dokumente përmendet edhe deklarata e Demi Moore, e cila mbështet pretendimet e së bijës. Ajo thotë se gjatë lindjes në shtëpi ka parë sjellje “agresive” nga Thomas dhe se ai “nuk kishte konsideratë” për Rumer-in, foshnjën apo procesin, duke “prishur” një moment që duhej të ishte ndër më të lumturit në jetën e saj.
Nga ana tjetër, Derek Richard Thomas i ka mohuar akuzat për dhunë në familje dhe kontroll detyrues. Ai ka deklaruar se, megjithëse marrëdhënia ka qenë “jo e shëndetshme”, nuk ka qenë e shoqëruar me dhunë apo sulme emocionale nga ana e tij.
Thomas ka pretenduar se kërkesa e Rumer vjen sepse ajo është e zemëruar për lidhjen e vajzës me të fejuarën e tij aktuale, Lizzie Loch. Sa i përket marihuanës, ai pranon se e përdor ligjërisht, por mohon që kjo të ketë ndikuar ndonjëherë në përgjegjësitë e tij si prind.
Edhe avokati i tij ka deklaruar se Thomas është një baba i përkushtuar dhe se do t’i paraqesin gjykatës, sipas tyre, faktet e sakta në vazhdim të procesit. /Telegrafi/