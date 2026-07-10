Te Milani vazhdojnë të besojnë te transferimi i Van Dijk: Operacion i vështirë, por jo i pamundur
Milani po shqyrton një lëvizje të bujshme për kapitenin e Liverpoolit, Virgil van Dijk, me klubin italian që e sheh mbrojtësin holandez si një lider ideal për repartin defensiv.
Sipas TuttoMercatoWeb, ideja për transferimin e 35-vjeçarit është shtyrë përpara nga Zlatan Ibrahimovic dhe konsiderohet një operacion shumë i vështirë, por jo i pamundur.
Kuqezinjtë janë në kërkim të një figure me përvojë dhe autoritet në mbrojtje, ndërsa Van Dijk shihet si një lojtar që mund të sjellë stabilitet dhe mentalitet fitues në skuadër.
Megjithatë, pengesa kryesore për realizimin e këtij transferimi mbetet paga e lartë e mbrojtësit holandez. Van Dijk raportohet se përfiton rreth 15 milionë euro në vit, një shifër që do të ishte një sfidë e madhe për strukturën financiare të Milanit.
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Për këtë arsye, klubi italian do të duhet të gjejë një formulë të veçantë për ta bërë të mundur marrëveshjen, qoftë përmes një kontrate të strukturuar ndryshe apo bonuseve të ndryshme.
Nga ana tjetër, Liverpooli thuhet se është i hapur për të dëgjuar oferta dhe diskutimet mund të fokusohen pikërisht në mënyrën se si do të menaxhohej paga e mbrojtësit në rast se një transferim drejt Serie A do të bëhej realitet.
Një kalim i Virgil van Dijk te Milani do të ishte një nga goditjet më të mëdha të merkatos, por aktualisht mbetet një ide ambicioze që kërkon shumë punë për t’u realizuar. /Telegrafi/