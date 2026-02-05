“Të çmendurit në ishull sundojnë fshehurazi botën” - a e dinin 'The Simpsons' për Jeffrey Epstein?
Shikuesit vunë re një detaj në serialin e animuar "The Simpsons" - ekzistencën e një ishulli në pronësi të pedofilit të dënuar Jeffrey Epstein.
Në episodin e sezonit të 12-të "The Computer Wore Menace Shoes", i cili u transmetua në vitin 2000, Homer krijon një faqe interneti për të përhapur thashetheme dhe lajme të rreme nën pseudonimin Z. X.
Midis teorive konspirative të Homerit është një referencë për "të çmendurit në një ishull", të cilën shikuesit e interpretuan si një ishull privat në Ishujt Virgjër të ShBA-së që ishte në pronësi të Jeffrey Epstein.
Një skenë nga episodi, e shkruar nga John Swartzwelder dhe me regji nga Mark Kirkland, përmbante një njoftim në Z. X ku shkruhej: "Vëmendje: Disa të çmendur në ndonjë ishull sundojnë fshehurazi botën".
Reagimet e shumta nga shikuesit në rrjetet sociale ishin të shumta.
"Mbeta pa fjalë pas këtij episodi", "Ky nuk është një serial, por një përshkrim i jetës sonë nga jeta reale", "Ata dinin gjithçka", janë disa nga komentet për këtë serial.
Disa përdorues të mediave sociale kanë pohuar se krijuesi i “Simpsons”, Matt Groening, dyshohet se ka udhëtuar me një nga avionët privatë të Epstein. /Telegrafi/
