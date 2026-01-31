Tayna publikon fotografi me Vjosa Osmanin: Presidentja e shtetit dhe presidentja e skenës
Këngëtarja e njohur, Tayna, ka ndarë së fundmi disa fotografi speciale në Instagram, ku shfaqet së bashku me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.
Dyshja u takua gjatë premierës së dokumentarit “Melania”, një ngjarje që solli në Kosovë vëmendjen ndërkombëtare mbi figurën e Zonjës së Parë të SHBA-së, Melania Trump.
Në njërën nga fotografitë, Tayna i ka dhënë përshkrimin: “Presidentja e shtetit dhe presidentja e skenës në një foto”, duke theksuar jo vetëm respektin, por edhe lidhjen e veçantë mes botës politike dhe asaj të artit.
Tayna/Instagram
Ngjarja e organizuar në bashkëpunim me Presidencën dhe Cineplexx pati pjesëmarrjen e artistëve dhe personaliteteve të njohura të skenës, duke e kthyer premierën në një moment të veçantë për publikun.
Tayna dhe Osmani, përveç fotografive, dukeshin të kënaqura dhe të relaksuara gjatë takimit, duke treguar bashkëpunimin dhe vlerësimin reciprok.
Ky takim nxori në pah jo vetëm praninë e Taynës si një nga yjet më të ndjekur të skenës muzikore shqiptare, por edhe angazhimin e Presidentes Osmani për të mbështetur ngjarjet kulturore dhe artistike në vend. /Telegrafi/
Tayna/Instagram