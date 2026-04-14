Skena në "Euphoria" shkakton reagime në rrjetet sociale: Personazhi i Sydney Sweeney filmohet për OnlyFans e veshur si një foshnjë
Episodi i parë i sezonit të tretë të serialit "Euphoria" u publikua mbrëmë në HBO dhe fansat nuk ndalen së bashku për të mbledhur reagime negative ndaj një skene me Sydney Sweeney.
Fansat reaguan në rrjetet sociale ndaj një skene në të cilën Cassie (Sydney Sweeney) është veshur si një foshnjë. Klipi i shkurtër e tregon atë në një divan me këmbët hapur, flokët e lidhura bisht kali, një biberon në gojë, një bluzë transparente dhe të brendshme të bardha.
Konkretisht, në sezonin e tretë, Cassie është një shtëpiake e fejuar me Nate (Jacob Elordi), i cili fillon të punojë në OnlyFans për të fituar para shtesë për dasmën e saj luksoze.
Megjithatë, fansave të serialit nuk u pëlqeu kjo dhe e kritikuan krijuesin e serialit Sam Levinson për "kalimin e vijës", "seksualizimin e fëmijëve" dhe "poshtërimin" e Sydney Sweeney. Disa prej tyre bënë thirrje për bojkotimin e serialit.
“Ka një vijë dhe Sam Levinson e ka kaluar seriozisht”, “Kjo është me të vërtetë e neveritshme”, “Nuk e kuptoj si ‘Euphoria’ kaloi nga një kryevepër e bukur që nga sezoni i parë në Cassie të veshur si foshnjë për OnlyFans, Sam Levinson, do të paguash për mëkatet e tua”, “Shtimi i një diference moshe për të kënaqur fetishën pedofile të disa njerëzve më duket shumë e sëmurë dhe e neveritshme”, “Nuk mund ta besoj që dikush e shkroi këtë skenar dhe aktorja është dakord me të”, ishin vetëm disa nga komentet në rrjetet sociale.
Kjo nuk është hera e parë që Sweeney ka marrë pjesë në skena shumë eksplicite në “Euphoria”. Tifozët më parë kanë kritikuar një tjetër moment “të ndyrë” në të cilin Cassie vishet si këlysh qenush.
Rastësisht, Sweeney ka pohuar në të kaluarën se ka refuzuar të filmojë skena të caktuara, duke pasur parasysh se personazhet në atë kohë ishin nxënës të shkollës së mesme. /Telegrafi/