Shumë klube pas Tonalit, por Newcastle kërkon mbi 100 milionë euro për të
Sandro Tonali pritet të përballet me Barcelonën në Ligën e Kampionëve , është vënë në qendër të vëmendjes për performancat e tij të shkëlqyera. Mesfushori italian ka tërhequr interesim të madh nga disa klube të njohura evropiane.
Pavarësisht pengesës në karrierën e tij pas përfshirjes në një rast bastesh, realiteti është se 25-vjeçari është rikthyer me energji të re. Kujtojmë se Newcastle bëri një investim të konsiderueshëm prej 60 milionë eurosh për ta transferuar atë, një shifër që tashmë duket e justifikuar.
Pasi e ka kapërcyer atë periudhë të vështirë, Tonali po tregon ndikimin dhe lidershipin e tij në Ligën Premier. Ai është shndërruar në një nga forcat kryesore në mesfushën e skuadrës së drejtuar nga Eddie Howe, që synon të bëjë paraqitje dinjitoze edhe në Ligën e Kampionëve.
Me tre gola dhe katër asistime në 42 paraqitje këtë sezon, mesfushori është kthyer në një lojtar kyç në projektin e klubit anglez. Forma e tij e mirë ka bërë që ai të futet në radarin e Manchester United.
Megjithatë, gara për nënshkrimin e tij pritet të jetë e ashpër. Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, edhe Arsenal, Manchester United, PSG, Roma, Napoli dhe Juventus janë të interesuara për italianin.
Gjithsesi, Newcastle nuk ka ndërmend ta lëshojë lehtë një nga asetet e tij më të rëndësishme. Klubi anglez e ka vlerësuar Tonalin me plot 120 milionë euro, një shifër që paralajmëron një verë të nxehtë për yllin italian. /Telegrafi/