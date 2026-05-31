Nëse dështon Enzo Fernandez, Real Madridi e ka yllin e Liverpoolit si plan B
Real Madridi raportohet se e ka identifikuar Alexis Mac Allister si një opsion alternativ në rast se dështon në sigurimin e objektivave kryesorë për mesfushën gjatë kësaj vere.
Sipas “El Debate”, mesfushori i Liverpoolit po monitorohet nga afër nga gjigantët spanjollë, si pjesë e planit rezervë në merkato.
Fituesi i Kupës së Botës me Argjentinën shihet si një zgjedhje më e realizueshme financiarisht krahasuar me disa prej emrave të tjerë të njohur, teksa Real Madridi e konsideron atë si lojtar që mund të sjellë ekuilibër dhe kontroll në mesfushë.
Mac Allister, i cili ka kontratë me Liverpoolin deri në vitin 2028, ka qenë prej kohësh në radarët e Madridit dhe vlerësohet për inteligjencën taktike, si dhe për aftësinë për t’u përshtatur në role të ndryshme gjatë fazës së posedimit të topit.
Kjo lëvizje vjen në një kohë kur vazhdon pasiguria rreth ndjekjes së Real Madridit për profile të tjera në mesfushë. Enzo Fernandez i Chelseat mbetet objektivi kryesor, por shihet si një transferim i vështirë për shkak të vlerës së lartë dhe situatës së kontratës.
Edhe Rodri i Manchester Cityt është përfolur muajt e fundit, megjithatë raportohet se shqetësimet lidhur me moshën dhe historikun e lëndimeve kanë ndikuar në vlerësimin e tij brenda diskutimeve të brendshme të klubit madrilen.
Strategjia e rekrutimit e Real Madridit fokusohet në gjetjen e një mesfushori kreativ, por edhe kontrollues, për ta plotësuar strukturën aktuale të skuadrës, me Jude Bellinghamin, Arda Gulerin dhe Brahim Díaz që tashmë e mbulojnë pjesën e roleve më të avancuara kreative.
Në këto rrethana, Mac Allister po konsiderohet si një alternativë reale nëse negociatat për objektivat kryesorë nuk ecin përpara./Telegrafi/