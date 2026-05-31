Gerrard shpërthen ndaj Eberechi Ezes pas humbjes së Arsenalit: Hiqni dorë nga ato budallallëqe
Arsenali mbeti pa trofeun e Ligës së Kampionëve pasi u mposht nga PSG-ja pas ekzekutimit të penalltive në finalen e madhe të garës më prestigjioze evropiane për klube.
Parisienët dolën fitues nga drama e penalltive, ndërsa Eberechi Eze dhe Gabriel Magalhaes u shndërruan në figurat më të pafat të mbrëmjes, pasi dështuan të realizonin nga pika e bardhë.
Megjithatë, kritikat më të mëdha ranë mbi Ezen, për shkak të mënyrës se si e ekzekutoi penalltinë e tij.
Ylli anglez përdori një vrapim të gjatë dhe me hapa të ngadaltë drejt topit, duke u ndalur pak çaste para goditjes në përpjekje për të mashtruar portierin kundërshtar. Por taktika nuk dha rezultat, pasi portieri i PSG-së nuk u mashtrua dhe goditja e Ezes përfundoi jashtë portës.
Pas ndeshjes, legjenda e Liverpoolit, Steven Gerrard, kritikoi ashpër teknikën e përdorur nga futbollisti i Arsenalit.
“Penalltitë janë mjaft të vështira edhe ashtu. Mendoni për rëndësinë e ndeshjes, stadiumin dhe atmosferën. Hiqni dorë nga ato budallallëqe. Është mjaft e vështirë edhe pa to. Thjesht goditeni topin dhe besoni te teknika juaj”, deklaroi Gerrard për TNT Sports.
Me kritikat e ish-kapitenit të Liverpoolit u pajtua edhe Owen Hargreaves, i cili tha se nuk ka qenë kurrë adhurues i kësaj forme të ekzekutimit të penalltive.
“Nuk më ka pëlqyer kurrë ky lloj ekzekutimi. Mendoj se në fakt krijon edhe më shumë presion. Unë preferoj lojtarët që zgjedhin një kënd dhe e godasin topin me vendosmëri. Kur fillon të hezitosh, dyshimi mund të futet menjëherë në mendjen tënde”, u shpreh Hargreaves.
Dështimi i Ezes në momentin vendimtar të finales ka nxitur debat të madh në opinionin sportiv, ndërsa kritikat e dy ish-yjeve të futbollit anglez tregojnë se mënyra e ekzekutimit të penalltive vazhdon të mbetet një temë e diskutueshme në futbollin modern./Telegrafi/