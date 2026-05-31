TalkSport: Kylian Mbappe drejt Ligës Premier, po i bashkohet gjigantit anglez
E ardhmja afatgjatë e Kylian Mbappes vazhdon të jetë temë spekulimesh, pavarësisht se superylli francez vetëm së fundmi është transferuar te Real Madridi.
27-vjeçari mbetet një nga emrat më të mëdhenj në futbollin botëror dhe interesimi për lëvizjen e tij të radhës nuk po zbehet, teksa sulmuesi po përgatitet për Kupën e Botës 2026 pas një sezoni të trazuar në Spanjë.
Sipas raportimeve, në “Santiago Bernabeu” mund të ketë ndryshime të mëdha pas një tjetër edicioni zhgënjyes për standardet e Real Madridit. Jose Mourinho thuhet se është pranë marrjes së postit të trajnerit, pasi Xabi Alonso dhe Alvaro Arbeloa kishin periudha të shkurtra në pankinën madrilene.
Ndërkohë, Alonso raportohet se kishte ruajtur një marrëdhënie të fortë me Mbappen, teksa spanjolli pritet të marrë drejtimin e Chelseat nga fillimi i sezonit 2026/27.
Sa i përket formës së Mbappes, ai ka realizuar 25 gola në La Liga në 31 paraqitje, ndërsa ka shtuar edhe 15 gola në vetëm 11 ndeshje në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, pavarësisht se i kanë mbetur edhe tre vite kontratë me Real Madridin, raportimet vazhdojnë ta lidhin me një kalim të mundshëm në Ligën Premier në të ardhmen.
Sipas “talkSPORT”, Liverpool mund të ketë një avantazh të veçantë në çdo garë të ardhshme për Mbappen, për shkak të admirimit të hershëm të nënës së tij për klubin anglez.
Gazetari Julien Laurens foli për këtë çështje në emisionin “Hawksbee and Jacobs” në talkSPORT, ku tha:
“Mendoj se Reali ishte gjithmonë ëndrra dhe ai ka një kontratë afatgjatë. Ai është 27, po shkon në 28. Mendoj se mund ta shoh duke qëndruar aty për një kohë të gjatë, por nuk besoj se është e pamundur ta shohim duke u larguar në një moment”.
“E dimë që Liverpooli është klubi që mamaja e tij e do. Ishin ekipi që e shikonin më së shumti dhe e donin vërtet”.
Ndërkohë, vetë Mbappe kishte pranuar më herët se Liverpooli kishte qenë shumë pranë transferimit të tij në fillimet e karrierës./Telegrafi/