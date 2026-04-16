Rogert Sterkaj: Më mirë të jem i frikshëm për banorët se i dashur nga publiku
Rogert Sterkaj ka dhënë intervistën e tij me Elona Duron në Big Brother Radio.
Ai ka folur për rrugëtimin brenda, aleancat por edhe për armiqësitë që ka krijuar.
Në disa pyetje të shpejta nga moderatorja, finalisti ka befasuar me përgjigjet që ka dhënë.
"Të jesh i dashur nga publiku apo i frikshëm për banorët", ka qenë një pyetje që iu parashtrua.
"I frikshëm për banorët, sepse duke qenë i frikshëm për banorët automatikisht je i dashur nga publiku", u shpreh ai.
I njëjti nuk ka kursyer askënd në këtë format, duke i përfshirë edhe familjarët e banorëve.
Në finale tashmë janë edhe Selin, Miri dhe Mateo, që do të mbahet më 18 prill. /Telegrafi/
