Rita Ora shfaqet më në formë se kurrë me veshje verore dhe stil të thjeshtë
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, tërhoqi gjithë vëmendjen teksa u pa duke dalë nga hoteli i saj luksoz në Londër, ku një natë qëndrimi kushton rreth 900 funte (rreth 1,050 euro).
Artistja 35-vjeçare u shfaq me një paraqitje mjaft të guximshme dhe verore, duke ekspozuar barkun e saj të tonifikuar.
Rita kishte zgjedhur një kombinim modern me bikini-top dhe një set me dy pjesë në nuanca blu me vija.
Veshja përfshinte një këmishë të gjatë të lidhur përpara dhe pantallona të gjera që i përshtateshin perfekt stilit të saj relaksues, por elegant.
Pamjen e kompletoi me një çantë të vogël lëkure, balerina të sheshta dhe syze dielli ovale, duke dëshmuar edhe një herë sensin e saj unik të modës.
Këngëtarja ndodhet aktualisht në prova për performancën e saj në koncertin e madh të “The King’s Trust”, që mbahet në Royal Albert Hall në kuadër të 50-vjetorit të organizatës.
Në skenë pritet të performojnë edhe emra të njohur si Rod Stewart, Anne-Marie dhe Craig David.
Paraqitja e Ritës vjen pak ditë pasi ajo mungoi në “Met Gala 2026”, event ku kishte marrë pjesë plot 10 herë më parë.
Mungesa e saj u komentua gjerësisht nga fansat, sidomos në një periudhë kur gala prestigjioze është përballur me reagime dhe protesta të shumta në rrjet. /Telegrafi/