Rita Ora publikon fotografi me bikini gjatë qëndrimit në Australi, ekspozon linjat e përsosura të trupit
Këngëtarja shqiptaro-britanike Rita Ora ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me disa fotografi provokuese nga udhëtimi i saj i fundit në Australi, ku shfaqet me bikini minimaliste duke shijuar diellin dhe detin.
Artistja 35-vjeçare dukej në humor të shkëlqyer teksa ndau pamje nga pushimet në InstaStory, ku pozonte e buzëqeshur në pjesën e pasme të një jahti luksoz, shkruan DailyMail.
Në disa prej imazheve, ajo ekspozonte barkun e tonifikuar ndërsa sfidonte dallgët dhe zhytej në oqean, ndërsa në një tjetër fotografi mahniti me një bikini trekëndëshe ngjyrë kafe të kombinuar me një fund boho.
Foto: Rita Ora/Instagram
Së fundmi, Rita ka folur edhe për jetën personale, duke zbuluar se përvoja si njerkë për fëmijët e bashkëshortit të saj, regjisorin Taika Waititi, ka qenë një “hapje e madhe sysh” për të.
Pas martesës së tyre katër vite më parë, ajo u bë njerkë e vajzave të tij, Te Kāinga o te Hinekāhu, 13 vjeç, dhe Matewa Kiritapu, nëntë.
Në një intervistë të mëparshme, këngëtarja tregoi se miqësia e fortë ka qenë elementi kyç i marrëdhënies së tyre romantike. “Taika dhe unë në thelb jemi thjesht shokë të ngushtë dhe donim të jetonim gjithmonë në atë frymë”, është shprehur ajo.
Foto: Rita Ora/Instagram
Çifti u martua në një ceremoni sekrete në gusht të vitit 2022, pasi ishte Rita ajo që theu traditën dhe bëri propozimin. Ceremonia e tyre e thjeshtë në Los Anxhelos u konfirmua publikisht vetëm një vit më vonë, ndërsa këngëtarja ka treguar se gjithçka u organizua spontanisht dhe pa planifikim.
Artistja ka rrëfyer gjithashtu se pas viteve kur nuk kishte qenë në lidhjen e duhur gjatë të njëzetave të saj “të rrëmujshme”, marrëdhënia me Taikën iu duk “e drejtë dhe e sigurt”.
Dyshja nisën lidhjen në mars 2021 dhe e bënë publike romancën në gusht të po atij viti, ndonëse kishin qenë miq të afërt për pesë vite përpara se të bëheshin çift.
Foto: Rita Ora/Instagram
Duke folur për jetën familjare, Rita ka treguar se rolin e njerkës e sheh si të lehtë. “Është shumë e thjeshtë. Zgjohemi, stërvitemi bashkë ndërsa fëmijët vrapojnë në tapetin e vrapimit – është një aktivitet familjar”, tha ajo, duke shtuar se kjo përvojë e ka bërë të kuptojë se jeta ka shumë më tepër sesa shqetësimet e momentit.
Regjisori ndan dy vajzat me ish-bashkëshorten e tij, Chelsea Winstanley, nga e cila u nda në vitin 2018 pas shtatë vitesh martesë. /Telegrafi/