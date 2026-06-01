Marilyn Monroe në 100-vjetorin e lindjes: Fotografitë e fundit zbulojnë anën që publiku nuk e pa kurrë
Përtej bukurisë, skandaleve dhe famës së pakrahasueshme, Marilyn Monroe mbetet një nga figurat më misterioze të kulturës pop edhe një shekull pas lindjes së saj
Kur përmendet emri i Marilyn Monroe, shumica kujtojnë menjëherë flokët bionde, buzëqeshjen ikonike dhe skenën legjendare me fustanin e bardhë që ngrihet mbi grilat e metrosë. Por, 100 vjet pas lindjes së saj, Marilyn vazhdon të mbetet shumë më tepër sesa një simbol bukurie apo një yll i Hollywood-it.
Ajo ishte një nga gratë e para që e kuptoi se fama nuk ishte vetëm talent apo paraqitje, por një formë pushteti. Në një epokë kur aktoret kontrolloheshin nga studiot dhe producentët, Marilyn Monroe arriti të krijojë një identitet që vazhdon të jetojë edhe sot, dekada pas vdekjes së saj.
E lindur më 1 qershor 1926 si Norma Jeane Mortenson, jeta e saj nisi larg luksit dhe shkëlqimit që më vonë do ta bënin ikonë globale. Fëmijëria e vështirë, jetimoret dhe mungesa e stabilitetit familjar lanë gjurmë të thella në personalitetin e saj. Megjithatë, pikërisht nga ajo pasiguri lindi nevoja për të krijuar një version të ri të vetes – Marilyn Monroe.
Pak njerëz e dinë se Marilyn fillimisht kishte flokë ngjyrë kafe dhe punonte në një fabrikë gjatë Luftës së Dytë Botërore, ku kontrollonte parashutat dhe pajisjet ushtarake. Pikërisht aty u fotografua nga një fotograf ushtarak dhe ajo fotografi ndryshoi jetën e saj përgjithmonë, transmeton Telegrafi.
Photo: George Barris © INHOLLYWOODLAND.The George Barris Estate
Një tjetër fakt interesant është se Marilyn lexonte vazhdimisht libra për psikologjinë, letërsinë dhe filozofinë. Në bibliotekën e saj personale kishte qindra libra, ndërsa mes autorëve të preferuar përmendeshin Dostoevsky, Tolstoy dhe Walt Whitman. Shpesh shkruante poezi dhe mendime personale në blloqe shënimesh që më vonë u publikuan si pjesë e ditarëve të saj.
Në shumë mënyra, Marilyn ishte para kohës së saj. Ajo e kuptoi se kamera nuk regjistron vetëm fytyrën, por edhe mënyrën si një person e ndërton misterin, ndjeshmërinë dhe praninë publike. Shumë kohë përpara Instagram-it dhe kulturës së influencuesve, ajo po menaxhonte me kujdes mënyrën si shfaqej, si fliste dhe si pozonte.
Por, pas imazhit glamuroz, fshihej një grua që luftonte vazhdimisht për t’u marrë seriozisht në një industri që shpesh e reduktonte vetëm në pamje fizike. Në kulmin e famës, krijoi edhe kompaninë e saj të produksionit – një veprim i pazakontë dhe shumë i guximshëm për një aktore në vitet ’50.
Një nga momentet më ikonike të jetës së saj mbetet interpretimi i këngës “Happy Birthday, Mr. President” për John F. Kennedy në vitin 1962. Fustani i tejdukshëm, i mbuluar me mijëra kristale, u bë një nga veshjet më të famshme të historisë së modës dhe dekada më vonë u shit për miliona dollarë në ankand.
Megjithatë, në 100-vjetorin e lindjes së saj, vëmendjen më të madhe po e marrin fotografitë autentike të realizuara në javët e fundit të jetës së Marilyn Monroe. Në ato imazhe, larg shkëlqimit artificial të Hollywood-it, ajo shfaqet më natyrale, më e qetë dhe shumë më njerëzore.
Këto fotografi konsiderohen ndër më intimet e realizuara ndonjëherë me Marilyn-in, sepse tregojnë një grua krejt ndryshe nga miti që publiku kishte krijuar për të. Nuk shihet vetëm simboli seksual i epokës, por një person që mbante mbi vete peshën e famës, vetmisë dhe pritjeve të pafundme të botës ndaj saj.
Edhe sot, vdekja e saj në moshën 36-vjeçare vazhdon të mbetet subjekt teorish dhe debatesh. Zyrtarisht u raportua si mbidozë nga barnat, por misteri rreth orëve të fundit të jetës së saj nuk është shuar kurrë plotësisht.
Ndoshta pikërisht ky kontrast e mban Marilyn Monroe ende kaq aktuale edhe pas një shekulli: gruaja që u bë figura më e fotografuar në botë, por që njëkohësisht mbeti një nga personazhet më të pakuptuara të kulturës moderne.
Dhe ndoshta trashëgimia më e madhe e Marilyn Monroe nuk janë vetëm filmat apo bukuria e saj ikonike, por fakti se ajo arriti ta shndërrojë vetveten në një mit që koha nuk arriti ta zbehë kurrë.
