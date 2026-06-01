Brooks Nader tërhoqi gjithë vëmendjen gjatë Miami Swim Week 2026, ku solli në pasarelë dy nga pamjet më ikonike të Pamela Anderson, duke bërë që shumë ta krahasojnë me legjendën e Hollywood-it.

Modelja 29-vjeçare u shfaq fillimisht me një kostum të zi njëpjesësh të frymëzuar nga personazhi i famshëm i Anderson në filmin “Barb Wire”, të kombinuar me doreza lëkure pa gishta, syze të errëta dhe flokë biondë voluminozë.

Pamja e saj u komentua gjerësisht për ngjashmërinë e madhe me aktoren, shkruan DailyMail.

Më vonë, Nader rikrijoi një tjetër moment legjendar të Pamela Anderson, duke dalë në pasarelë me kostumin e kuq ikonik të “Baywatch”, që e bëri aktoren një nga figurat më të njohura të viteve të 90-ta.

Modelja mbylli spektaklin me këtë paraqitje, duke rrëmbyer duartrokitjet e publikut.

Përveç pamjeve të frymëzuara nga Anderson, Brooks prezantoi edhe disa kombinime të tjera me stil retro dhe veror, ndërsa në skenë iu bashkuan edhe motrat e saj, duke sjellë një moment të veçantë familjar në eventin e modës.

Paraqitja e saj vjen në një periudhë kur Nader po lidhet gjithnjë e më shumë me universin e “Baywatch”, pasi ajo është pjesë e serialit të ri të frymëzuar nga produksioni legjendar që e bëri Pamela Anderson një ikonë botërore. /Telegrafi/

