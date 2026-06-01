A është kjo historia më romantike e kësaj fushate zgjedhore?
Kandidati i LDK-së me numër 105, Riza Krasniqi, ka zgjedhur të ndajë historinë e dashurisë së tij.
Sot, pas 36 vitesh martese dhe një familjeje me arritje të jashtëzakonshme në arsim, Riza kujton me buzëqeshje mënyrën e pazakontë se si e njohu gruan e tij, Shpresën, gjatë një rrëfimi në emisionin Canapé.
Në atë kohë, Shpresa punonte në spital. I vendosur ta njihte, Riza gjeti një mënyrë jo fort të zakonshme për t'iu afruar.
Me ndihmën e një miku mjek, ai siguroi një raport mjekësor dhe u paraqit si pacient, vetëm për të pasur mundësinë ta takonte.
Ajo që filloi si një plan i guximshëm për të tërhequr vëmendjen e vajzës që i kishte rrëmbyer zemrën, u shndërrua në një histori dashurie që vazhdon edhe sot, pas 36 vitesh martese.
Sot, ata janë prindër të tre fëmijëve me suksese të jashtëzakonshme akademike.
Tringa ka diplomuar për studime master në George Washington University me bursë të plotë, të fituar përmes programeve prestigjioze Fulbright dhe KAEF.
Rina është në përfundim të studimeve master në Universitetin e Ljubljanës. Ndërsa djali i tyre, Drini, ka diplomuar në Universitetin e Harvardit për studime bachelor, një universitet ku pranohen vetëm rreth 1% e studentëve ndërkombëtarë, me bursë të plotë.
Fotografitë nga dasma e tyre tregojnë fundin e lumtur të një historie që nisi në korridoret e spitalit dhe vazhdoi me ndërtimin e një familjeje të dashur, të përkushtuar ndaj arsimit dhe vlerave familjare.
“Dashuria gjithmonë gjen rrugën e saj”, thotë Riza Krasniqi në postimin e tij në Facebook, duke kujtuar fillimet e lidhjes së tyre.
Në një kohë kur politika shpesh dominohet nga debatet dhe përplasjet, kjo histori na kujton se pas çdo kandidati ka edhe një anë njerëzore, kujtime, sakrifica dhe histori që e kanë formësuar jetën e tij.
Ndoshta kjo është edhe historia më romantike e kësaj fushate zgjedhore. /Telegrafi/