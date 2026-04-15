Rikthehet intervista e Anna Kendrick - deklarata për Katy Perry ndez rrjetet sociale
Një intervistë e vjetër e aktores Anna Kendrick është bërë sërish virale, pasi në rrjetet sociale janë rikthyer diskutimet rreth akuzave për sjellje të papërshtatshme ndaj Katy Perry.
Në një paraqitje në emisionin e Conan O'Brien në vitin 2014, Kendrick kishte treguar me humor një moment nga ndarja e çmimeve Grammy, ku kishte thënë se Katy Perry i kishte vendosur gishtat në dekolte.
Publiku dhe moderatori e kishin marrë situatën me të qeshur, ndërsa aktorja e kishte përshkruar si një moment të çuditshëm, por jo të pakëndshëm.
Në intervistë, ajo kishte shtuar se gjithçka ishte trajtuar si shaka në atë kohë dhe kishte thënë se Perry kishte një sjellje 'energike' dhe 'agresive', por pa e paraqitur si incident serioz.
Videoja është rikthyer në qarkullim pasi në publik janë shfaqur akuza të reja ndaj Katy Perry, duke bërë që shumë përdorues të rrjeteve sociale të rikujtojnë këtë moment të vjetër nga intervista.
Ajo që dikur u interpretua si shaka gjatë një interviste televizive, tani po analizohet më seriozisht për shkak të akuzave të fundit që kanë qarkulluar në publik.
Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar që e lidh këtë moment me ndonjë hetim apo rast konkret, dhe vetë deklarata e Kendrick në intervistë është dhënë në një kontekst humoristik. /Telegrafi/