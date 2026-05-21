Alex Rodriguez dhe Jaclyn Cordeiro ndahen pas tre vitesh lidhje: Ende ka dashuri dhe respekt të ndërsjellë mes nesh
Alex Rodriguez (50), një ish-lojtar bejsbolli, dhe trajnerja e fitnesit Jaclyn Cordeiro (46) i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas më shumë se tre vitesh.
Lajmi i ndarjes u konfirmua nga Cordeiro në një deklaratë për TMZ, duke theksuar se nuk kishte konflikte apo marrëdhënie të këqija mes tyre.
“Për të sqaruar, unë dhe Alex po kalojmë aktualisht një periudhë ndarjeje, por ende ekziston dashuri, kujdes dhe respekt i ndërsjellë i ndërsjellë midis nesh, si dhe për familjet tona”, tha ajo.
Ajo shtoi se ata vazhdojnë ta mbështesin njëri-tjetrin dhe se “nuk ka fanatizëm, dramë apo biseda negative”.
Cordeiro zbuloi gjithashtu se aktualisht po përqendrohet në një situatë të rëndë shëndetësore në familjen e saj, prandaj jeta e saj private është një përparësi.
"Unë dhe Alex jemi ende shumë të afërt dhe nga respekti për të gjithë, veçanërisht për vajzat dhe familjen tonë, do të kërkoja që kjo situatë të trajtohet me mirëkuptimin dhe privatësinë që meriton", tha ajo.
Një burim pranë ish-çiftit deklaroi se Rodriguez dhe Cordeiro i dhanë fund lidhjes së tyre rreth dy muaj më parë.
Romanca e tyre u bë e njohur për publikun në vitin 2022, kur mediat amerikane njoftuan se ata po kalonin shumë kohë së bashku. Disa javë më vonë, ata konfirmuan lidhjen e tyre në rrjetet sociale gjatë pushimeve në New York.
"Nga zemrat tona për tuajat, Gëzuar Krishtlindjet", shkroi Rodriguez në atë kohë përkrah një fotoje të përbashkët.
Një vit më vonë, ish-atleti foli për mënyrën se si humbi më shumë se 30 kilogramë me ndihmën e programit të partnerit të tij.
"Ajo ishte e mrekullueshme me mua dhe me Cynthia-n", tha Rodriguez, duke iu referuar vetes dhe ish-gruas së tij Cynthia Scurtis.
"Jac është i vetmi person që ka qenë në gjendje të na ndihmojë si prindër dhe të na bëjë më të mirë. Cynthia u bë në formë të shkëlqyer falë programit të saj, dhe unë humba 15 kilogramë", shtoi ai.
Rodriguez theksoi gjithashtu se Jaclyn është një person shumë i kujdesshëm, pjesërisht sepse më parë ka punuar si infermiere.
"E shoh çfarë ka ndryshuar ajo në jetën time, në shëndetin tim, por edhe tek njerëzit e tjerë. Ajo i qaset çdo gjëje në mënyrë shumë proaktive dhe i ndihmon njerëzit të qëndrojnë të shëndetshëm dhe në formë të mirë", tha ai.
Alex Rodriguez dhe Cynthia Scurtis ishin të martuar nga viti 2002 deri në vitin 2008 dhe u divorcuan pasi ajo kërkoi divorc, duke përmendur neglizhencën emocionale të familjes dhe pabesinë. Së bashku ata kanë dy vajza, Natasha dhe Ella.
Përpara lidhjes së tij me Jaclyn Cordeiro, Rodriguez ishte në një lidhje me modelen Kathryne Padgett, dhe më parë ishte i fejuar me këngëtaren Jennifer Lopez. /Telegrafi/