Mori vëmendje të madhe - çfarë fshihet pas vdekjes së modeles indiane
Vdekja e modeles dhe aktores 33-vjeçare, Twisha Sharma, e cila u gjet e vdekur në shtëpinë e familjes së saj në Bhopal më 12 maj, ka tërhequr shumë vëmendjen e medias në Indi dhe ka hapur një debat nëse ishte vrasje apo vetëvrasje.
Sharma ishte e martuar me avokatin Samarth Singh vetëm për pesë muaj kur u gjet e vdekur.
Familja e saj pretendon se burri i saj dhe nëna e tij, gjyqtarja në pension Giribala Singh, e abuzuan atë për prikë dhe se ajo u vra, ndërsa Giribala i hedh poshtë akuzat si të pabaza dhe pretendon se Sharma kishte probleme me shëndetin mendor dhe i mori jetën vetes.
Twisha me partnerin e saj
Policia tha se është ngritur një padi kundër anëtarëve të familjes Singh për vdekjen që lidhet me prikën dhe po verifikohet nëse ishte vrasje apo vetëvrasje.
Samarth Singh është në arrati, kështu që është ofruar një shpërblim në para për informacion rreth tij dhe është lëshuar një paralajmërim për të mos u larguar nga vendi.
Një gjykatë e Bhopalit i dha lirim me kusht Giribala Singh, ndërsa kërkesa e saj u refuzua dhe atij iu urdhërua të dorëzohej deri më 23 maj.
Familja e viktimës refuzoi ta digjte trupin dhe kërkoi një raport të ri të autopsisë.
Çështja fitoi peshë shtesë për shkak të profilit publik të Twisha Sharma-s, ish-fitueses së konkursit të bukurisë ‘Miss Pune’ dhe aktores, por edhe për shkak të reputacionit të familjes në të cilën ajo u martua.
Prindërit e saj pretendojnë se problemet filluan menjëherë pas dasmës në dhjetor 2025, duke përfshirë presionin për pajën dhe akuzat se ajo u detyrua të bënte abort në fillim të majit, të cilat Giribala Singh i mohon.
Babai i Navnidhi Sharma-s pohon se ai foli për herë të fundit me të bijën mbrëmjen e 12 majit, kur telefonata përfundoi papritur, dhe se vjehrra e tij i tha më pas: "Ajo është zhdukur". /Telegrafi/