Renditja e golashënuesve më të mirë për sezonin 2025/26
Sezoni 2025/26 po hyn në një fazë vendimtare dhe kampionatet kryesore evropiane po ofrojnë një nivel të lartë spektakli.
Paralelisht me intensitetin e garës për tituj dhe objektiva sezonal, vëmendja mbetet e përqendruar edhe te sulmuesit që po bëjnë diferencën para porte.
Golashënuesit më të spikatur të kontinentit po konfirmojnë vazhdimësinë e tyre, duke shfaqur efikasitet, qëndrueshmëri dhe instinkt të pastër realizimi.
Bëhet fjalë për emra të njohur të futbollit evropian, por edhe për disa protagoniste që po shfrytëzojnë maksimalisht momentin e tyre sportiv.
Në krye të renditjes qëndron Harry Kane, i cili po udhëheq sulmin e Bayern Mynihut me autoritet dhe qetësi para portës, duke regjistruar 24 gola në vetëm 21 paraqitje.
Pas tij, Erling Haaland vazhdon të jetë pikë referimi për Manchester Cityn, duke ruajtur reputacionin e një prej sulmuesve më vdekjeprurës në qarkullim.
Formë të shkëlqyer po tregon edhe Kylian Mbappe, i cili po justifikon pritshmëritë me fanellën e Real Madridit.
Lista plotësohet nga emra si Igor Thiago, Vangelis Pavlidis, Luis Suarez dhe Ayase Ueda, të gjithë protagonistë të rëndësishëm në kampionatet dhe autorë të një sezoni mjaft pozitiv deri në këtë pikë.
Golashënuesit më të mirë në Evropë:
Harry Kane (32 vjeç, Bayern Munich) – 24 gola në 21 ndeshje
Kylian Mbappe (27 vjeç, Real Madrid) – 23 gola në 22 ndeshje
Erling Haaland (25 vjeç, Manchester City) – 21 gola në 25 ndeshje
Vangelis Pavlidis (27 vjeç, Benfica) – 19 gola në 21 ndeshje
Ayase Ueda (27 vjeç, Feyenoord) – 18 gola në 20 ndeshje
Luis Suarez (28 vjeç, Lisbona) – 18 gola në 20 ndeshje
Igor Thiago (24 vjeç, Brentford) – 17 gola në 25 ndeshje
Paul Onuachu (31 vjeç,Trabzonspor) – 15 gola në 18 ndeshje
Yanis Begraoui (24 vjeç, Estoril) – 15 gola në 21 ndeshje
Eldor Shomurodov (30 vjeç, Istanbul Basaksehir) – 15 gola në 21 ndeshje /Telegrafi/