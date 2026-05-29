Chelsea rrit interesimin për yllin e Ligës Premier – shtatë klube në luftë për nënshkrimin e tij
Xabi Alonso dhe Chelsea kanë shtuar interesimin për një mesfushor shumë të vlerësuar të Ligës Premier, ndërsa edhe gjashtë rivalë të tjerë janë të interesuar për lojtarin.
Edhe pse afati kalimtar nuk hapet deri më 15 qershor, zërat e afatit kalimtar tashmë kanë nisur, me klubet që po planifikojnë lëvizjet për verën.
Mes skuadrave që synojnë të përmirësohen pas një sezoni të vështirë 2025/26 është edhe Chelsea, pasi “Blutë” shkarkuan si Enzo Marescan, ashtu edhe pasuesin e tij Liam Rosenior, pas përfundimit të kampionatit në vendin e dhjetë me 52 pikë.
Pritet që disa lojtarë të largohen nga Chelsea këtë verë, ndërsa të tjerë mund të vijnë në Londrën perëndimore.
Një nga emrat e mundshëm për t’u afruar është mesfushori i Bournemouth, Alex Scott.
Sipas TeamTalk, anglezi po tërheq interesim nga shtatë klube të Ligës Premier, përfshirë Arsenalin, Tottenhamin, klubin që raportohet se e përkrah Scott, Liverpoolin, Aston Villën dhe Newcastle United, ndërsa Manchester United dhe Chelsea mbeten favoritët kryesorë për të siguruar shërbimet e tij këtë verë.
Bournemouth dëshiron që 22-vjeçari të qëndrojë në klub dhe po planifikon t’i ofrojë një kontratë të re, pasi ai ndihmoi klubin të kualifikohen për herë të parë në historinë e tyre në Ligën e Evropës, duke kontribuar sezonin e kaluar me katër gola dhe një asistim.
Megjithatë, Bournemouth raportohet se e vlerëson lojtarin rreth 60 milionë euro dhe nuk pritet të pranojë oferta nën këtë shifër.
Scott, i cili iu bashka Bournemouth nga Bristol City në vitin 2023, u ftua në listën paraprake prej 55 lojtarësh të Thomas Tuchel për Kupën e Botës, megjithëse nuk u përzgjodh në listën përfundimtare prej 26 lojtarësh./Telegrafi/