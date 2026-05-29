Sipas gazetares së njohur Veronica Brunati, Barcelona po përgatit një ofertë dukshëm të përmirësuar, që mund të arrijë deri në 135 milionë euro, për sulmuesin Julian Alvarez.

Gjigantët katalanas e kanë intensifikuar ndjekjen e tij pasi Atletico Madrid e refuzoi menjëherë ofertën e parë të Barcelonës, e cila ishte një propozim i drejtpërdrejtë prej 100 milionë eurosh.

Drejtori sportiv i klubit, Deco, tashmë po udhëheq negociatat zyrtare me përfaqësuesit e argjentinasit dhe me zyrtarët e Atléticos, në përpjekje për të thyer ngërçin aktual.

Objektivi kryesor i të gjitha palëve është që kjo situatë e transferimit me profil të lartë të zgjidhet, idealisht, para nisjes së Kampionatit Botëror.

Besimi i Barcelonës është rritur ndjeshëm, pasi Alvarez raportohet se ka komunikuar tashmë qartë dëshirën e tij për t’u bashkuar me klubin në këtë afat kalimtar veror.

Kushtet personale thuhet se nuk paraqesin asnjë problem, duke e lënë shumën e transferimit si pengesën e vetme të mbetur për t'u kapërcyer.

