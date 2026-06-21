Real Madridi vendos përfundimisht për të ardhmen e Fede Valverdes
Federico Valverde pritet të përballet me një sezon vendimtar te Real Madridi, ndërsa klubi vazhdon t’i japë besim mesfushorit uruguaian pavarësisht një viti të vështirë brenda dhe jashtë fushës.
Sipas raportimeve të “AS”, Real Madridi po përgatit një rindërtim të madh të skuadrës pas rikthimit të Jose Mourinhos, me disa transferime të rëndësishme që synojnë forcimin e repartit të mesfushës dhe zonave të tjera kyçe. Megjithatë, Valverde nuk konsiderohet pjesë e listës së lojtarëve që mund të largohen, pasi drejtuesit vazhdojnë ta shohin si një element të rëndësishëm të projektit afatgjatë.
Sezoni i kaluar, megjithatë, u konsiderua një hap prapa për 27-vjeçarin. Ai ishte ndër lojtarët që u kritikuan pas largimit të Xabi Alonsos, veçanërisht për pakënaqësinë e tij kur aktivizohej si mbrojtës i djathtë, situatë që solli edhe reagime negative nga një pjesë e tifozëve në “Santiago Bernabeu”.
Fushata e tij u shoqërua edhe me një përplasje me Aurelien Tchouamenin, incident që sipas raportimeve e la Valverden të hospitalizuar, megjithëse klubi e konsideron tashmë çështjen të mbyllur.
Pavarësisht vështirësive, Valverde mbylli sezonin me mbi 4,000 minuta të luajtura, duke realizuar nëntë gola dhe 13 asistime. Sidoqoftë, brenda klubit ekziston bindja se ai nuk arriti të ndikojë vazhdimisht në ndeshje, sidomos në momentet kur Real Madridi humbiste kontrollin në mesfushë.
Sezoni 2026/27 shihet tani si një mundësi kyçe që uruguaiani të rikthehet në nivelin e tij më të mirë, të riafirmohet si lider i skuadrës dhe të fitojë plotësisht besimin e tifozëve dhe të klubit.
Konkurrenca në mesfushë pritet të bëhet edhe më e fortë, me ardhjen e Bernardo Silvas për të shtuar kreativitetin dhe kontrollin e lojës, ndërsa Mourinho raportohet se dëshiron edhe transferimin e Mateus Fernandes nga West Ham – një mesfushor me profil të ngjashëm me Valverden, sidomos në tranzicion.
Megjithatë, mesazhi nga drejtuesit madrilenë mbetet i qartë: Federico Valverde vazhdon të jetë në qendër të planeve të Real Madridit dhe klubi beson se ai do t’i përgjigjet pozitivisht konkurrencës së shtuar./Telegrafi/