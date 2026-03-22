Pse fansat e Justin Bieber nuk i afrohen atij kur e shohin në publik?
Justin Bieber shpesh nuk afrohet nga fansat kur shfaqet në publik dhe kjo lidhet me mënyrën se si ai ka vendosur kufij në raport me publikun vitet e fundit.
Së fundmi, ai pa në Universal Studios Hollywood në Kaliforni, ku fansat e njohën, por shumica zgjodhën ta respektojnë dhe të mos i afrohen.
Video të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë se ai lëvizte normalisht, ndërsa njerëzit vetëm e shikonin nga distanca.
Kjo nxiti debat: disa e vlerësuan respektin për privatësinë e tij, ndërsa të tjerë u çuditën pse nuk pati më shumë ndërveprim.
Arsyeja kryesore lidhet me faktin që që nga viti 2016, Bieber ka deklaruar se nuk dëshiron të bëjë foto me fansat në rrugë, pasi ndonjëherë ndihej si 'një kafshë në kopsht zoologjik' dhe kishte nevojë për hapësirë personale.
Gjatë viteve 2024–2025, fansat kanë shprehur edhe shqetësime për gjendjen e tij emocionale, ndërsa ai ka zgjedhur të fokusohet më shumë në jetën familjare me bashkëshorten Hailey Bieber dhe djalin e tyre.
Në aspektin profesional, ka qenë më selektiv pas përfundimit të turneut "Justice World Tour" në vitin 2022, i cili u ndërpre për shkak të problemeve shëndetësore nga sindroma Ramsay Hunt.
Që atëherë, paraqitjet e tij kanë qenë të rralla, si rikthimi në skenë në Grammy Awards.
Megjithëse ka zëra për një rikthim në turne në vitin 2026, ende nuk ka konfirmim zyrtar.
Ndërkohë, ai po jeton një periudhë më të qetë dhe private, gjë që ka ndikuar edhe në mënyrën se si fansat sillen ndaj tij në publik. /Telegrafi/