Postimi në vlerë 17 milionë euro: Cristiano Ronaldo dhe e fejuara Georgina Rodriguez tregojnë pasurinë e tyre luksoze
Cristiano Ronaldo dhe e fejuara e tij, Georgina Rodriguez, kanë treguar pasurinë e tyre të madhe përmes një postimi në Instagram gjatë kohës që po largoheshin nga sulmet me raketa në Arabinë Saudite.
Ronaldo, i cili luan për Al-Nassr, po trajtohej në Spanjë për të rikuperuar nga një dëmtim i këmbës, pas një ndeshjeje më 28 shkurt kundër Al-Fahya ku u detyrua të largohej nga fusha.
Ka shqetësime për seriozitetin e dëmtimit, veçanërisht me afërsi të Kupës së Botës.
Ai fiton rreth 560 mijë në ditë me klubin saudit.
Në postimin e Instagramit, Rodriguez ka shfaqur një koleksion të madh bizhuterish dhe aksesorësh luksoz:
Ronaldo duke drejtuar një Bugatti Centodieci me vlerë rreth 11.7 milionë euro.
Orët e tyre luksoze: Patek Philippe 5719/10G afërsisht 600 mijë euro dhe Ladies Patek 7118/1450R rreth 380 mijë euro.
Unaza e fejesës së Georginas, e cila vlerësohet mbi 5 milionë euro.
Megjithë pasurinë e shfaqur, vendndodhja e Ronaldos ishte e diskutueshme pasi avioni i tij privat prej 70 milionë eurosh u largua nga vendi, por më vonë u konfirmua se ai ishte ende në Arabinë Saudite, fotografuar me bashkëlojtarët e tij.
Situata në Riad, ku jeton Ronaldo me Georginan dhe pesë fëmijët e tij, ka qenë tensionuar pasi Irani ka sulmuar kryeqytetin saudit si hakmarrje ndaj sulmeve të ShBA-së dhe Izraelit.
Sulmet me dron goditën ambasadën amerikane dhe një ndërtesë në Bahrain, ndërsa Arabia Saudite thotë se ka shkatërruar tre dronë në lindje të Riadit. /Telegrafi/