Kylie Jenner vlerësohet nga fansat për paraqitjen e saj “natyrale” ndërsa shijoi një darkë me të dashurin Timothée Chalamet
Paraqitja “natyrale” e Kylie Jenner po merr shumë vlerësime pasi një foto e re e saj me të dashurin Timothée Chalamet qarkulloi në internet ditëve të fundit.
Më herët këtë muaj, Chalamet e çoi Jenner, 28 vjeçe, në një darkë për Ditën e Nënës në Dulan's Soul Food Kitchen në Inglewood të Kalifornisë.
Pas darkës, çifti bëri me kënaqësi një foto me një punonjës të restorantit, e cila u publikua në Instagramin e restorantit të hënën.
Fansat u habitën kur panë Jenner larg pamjes së saj zakonisht shumë glamuroze, pasi ajo ishte veshur thjesht me një kanotiere të bardhë, xhinse dhe shapka për mbrëmjen me Chalamet.
Jenner, e cila më parë ka pranuar se ka bërë ndërhyrje estetike si zmadhim gjoksi, mbushje buzësh dhe Botox, gjithashtu dukej se kishte shumë pak ose aspak grim.
“Ajo duket kaq… normale? Është shumë freskuese,” shkroi një përdorues në Reddit, ndërsa një tjetër shtoi: “Ua, këtu duket si një vajzë normale!”
Shumë njerëz komentuan se sa “e bukur” dukej Jenner pa ndihmën e ekipit të saj të shtrenjtë të stilimit, i cili përfshin një grimere, stilist flokësh dhe disa asistentë.
Shumë fansa spekuluan se lidhja e Jenner me Chalamet ka pasur një ndikim pozitiv tek ajo dhe vetëbesimi i saj, duke e bërë të ndihet më rehat me veten.
“Ajo duket shumë e lumtur dhe më komode, më shumë si vetvetja,” komentoi një fans.