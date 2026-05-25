Kënga për Roelin emocionon familjen Kasapi, nëna e Shpatit falënderon publikisht Pandorën
Surpriza e fundit e këngëtares Pandora është pritur jashtëzakonisht mirë nga publiku shqiptar, pasi artistja bëri të ditur se ka realizuar një këngë kushtuar Roelit, djalit të këngëtarit Shpat Kasapi.
Në intervistën e saj për “Artistët shqiptarë”, Pandora tregoi se ky projekt lindi nga një emocion i veçantë dhe se teksti është shkruar “nga zemra”, gjë që preku shumë njerëz.
Mes reagimeve të shumta pozitive, një nga më të veçantat ishte ai i nënës së Shpat Kasapit. Gjylymsere Kasapi ka falënderuar Pandorën publikisht përmes një komenti në videon e publikuar nga Artistët Shqiptarë në Facebook, duke shprehur emocionin e saj për këtë dedikim.
“E bukura dhe e dashura PANDORA..! Jam emocionuar me idenë tënde..! Të faleminderoj për çdo gjë që bën për Roelin dhe Selvijen..!! të përqafoj fortë”, ka shkruar zonja Kasapi.
Mesazhi i saj u pëlqye dhe u shpërnda nga ndjekësit, duke e bërë edhe më të dukshme sa shumë është vlerësuar kjo këngë dhe gjesti i Pandorës ndaj Roelit dhe familjes së Shpatit. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be