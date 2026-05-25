Harry Styles dhe Zoë Kravitz raportohet se po e planifikojnë dasmën e tyre për në dimër
Harry Styles dhe e fejuara e tij Zoë Kravitz thuhet se po planifikojnë një dasmë “të vogël” dhe private në Mbretërinë e Bashkuar këtë dimër.
Këngëtari britanik, 32 vjeç, besohet se është fejuar me aktoren 37-vjeçare pas një romance të shpejtë prej tetë muajsh – ndërsa Zoë u fotografua muajin e kaluar me një unazë të madhe diamanti në gishtin e martesës.
Më parë ishte përfolur se çifti po mendonte të organizonte një ceremoni të madhe verore në Paris ose në rivierën franceze, por tani duket se mund të kenë zgjedhur Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas Page Six, çifti po shqyrton një “dasmë të vogël në prani vetëm të familjes dhe miqve të ngushtë në Mbretërinë e Bashkuar rreth kohës së Krishtlindjeve”.
Një burim i tha publikimit: “Me siguri e di që Zoë do të dëshironte diçka në New York për shkak të babait të saj Lenny, kështu që nëse ndodh, mund të ketë dy dasma”.
“Babai ende jeton në qendër të Manhattan-it. Mund të jetë në hotelin Fouquet’s. Nëse bën dy dasma, një do të ishte në Londër dhe një në New York”.
Babai i Zoë, Lenny, është muzikant dhe aktor fitues i çmimit Grammy.
“Zoë tashmë po mendon për dasmën. Ajo dëshiron diçka unike dhe ka filluar të diskutojë ide për veshjet, temat dhe dizajnet”, thuhet sipas burimit.