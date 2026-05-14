Portretet e nënave shqiptare që me mallëngjim presin bijtë e tyre të kthehen nga mërgimi - performanca e Alis prek audiencën e Eurovisionit
Performanca e Alisit me baladën “Nan” në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision 2026 u ndërtua si një rrëfim i fuqishëm dhe drithërues, që synonte të prekte emocionalisht publikun evropian me një temë thellësisht shqiptare: dhimbjen e nënave që presin fëmijët nga mërgimi.
Siç shihet edhe në foton e publikuar, skena u dominua nga një atmosferë e errët, solemne, ku në sfond – në ekranin gjigant – u shfaqën imazhe të grave/nënave shqiptare, të renditura si një “portret kolektiv” i pritjes dhe mallëngjimit.
Ato shfaqen me veshje të ndryshme, nga veshje të përditshme deri te elemente tradicionale, duke e bërë mesazhin edhe më universal: nuk është vetëm një histori personale, por një realitet që ka prekur mijëra familje në Shqipëri dhe Kosovë.
Në plan të parë, Alis u paraqit në qendër të skenës, me ndriçim të fokusuar dhe mjegull/tymnajë skenike rreth tij, duke e theksuar edhe më shumë ndjesinë e vetmisë dhe boshllëkut që sjell ndarja.
E gjithë performanca dukej e kuruar për të krijuar kontrast mes madhësisë së skenës dhe intimitetit të mesazhit, një këngë që flet butë, por godet fort.
Pas transmetimit live, performanca e Shqipërisë është publikuar tashmë gjerësisht në rrjetet sociale, përfshirë edhe YouTube, ku komentet e para deri më tani kanë qenë kryesisht pozitive, me shumë ndjekës që e kanë veçuar emocionin dhe idenë skenike si një nga elementet më të dallueshme të natës. /Telegrafi/