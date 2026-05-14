Alis përfundon me sukses paraqitjen në gjysmëfinalen e 'Eurovision 2026', balada "Nan" emocionon publikun evropian
Këngëtari Alis e ka përmbyllur me sukses paraqitjen e tij në gjysmëfinalen e dytë të “Eurovision 2026”, duke e përfaqësuar denjësisht Shqipërinë me baladën emocionale “Nan”.
Artisti u ngjit në skenë si i 13-ti me radhë në natën e dytë gjysmëfinale, ku interpretimi i tij u prit me interes nga publiku evropian. Me një paraqitje të qetë dhe të kontrolluar, Alis e solli këngën “Nan” në mënyrë korrekte para miliona shikuesve, duke synuar të përcjellë mesazhin e saj të ndjeshëm dhe të fitojë zemrat e publikut.
Të gjithë ata që duan ta mbështesin Shqipërinë, mund ta bëjnë këtë duke votuar me kodin 13, që i takon performancës së Alis.
- YouTube youtu.be
Nga cilat shtete mund të votohet me SMS/telefon?
Në këtë gjysmëfinale, Shqipëria mund të votohet nga: Armenia, Australia, Austria, Azerbajxhani, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Franca, Letonia, Qiproja, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Luksemburgu, Malta, Rumania dhe Ukraina, përmes numrit dhe kodit telefonik të publikuar nga transmetuesit në vendet përkatëse.
Votimi online për pjesën tjetër të botës (përfshirë Kosovën)
Ndërkohë, pjesa tjetër e botës – ku përfshihet edhe Kosova – mund të votojë online përmes platformës zyrtare: www.esc.vote.
Tashmë mbetet të shihet nëse performanca e Alis do të jetë e mjaftueshme për ta çuar Shqipërinë në finalen e madhe të Eurovision 2026, por paraqitja e tij u konsiderua një përfaqësim i denjë dhe i ndjerë në një nga skenat më të mëdha muzikore në Evropë. /Telegrafi/
Foto: Instagram