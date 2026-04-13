Pete Davidson zbulon se çfarë e ndihmoi të shërohej nga varësia ndaj drogës
Pete Davidson ka folur hapur për rrugëtimin e tij drejt rehabilitimit dhe arsyet që e shtynë të marrë seriozisht trajtimin e varësisë.
Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë e dhimbshme me nënën e tij gjatë një video-thirrjeje ndërsa ndodhej në një qendër rehabilitimi.
Davidson rrëfeu se gjatë 'javës familjare' në rehabilitim, familjarët i kishin shprehur sa e vështirë ishte për ta ta shihnin duke u përballur me varësinë.
Pete Davidson
Në një nga këto biseda, nëna e tij i tha se çdo mëngjes zgjohej me frikën se mund të dëgjonte lajmin për vdekjen e tij.
Kjo deklaratë e tronditi thellë dhe u bë momenti që e bëri të ndryshonte seriozisht jetën e tij.
Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës.
Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale, pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ia kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë.
Komediani foli edhe për të kaluarën e vështirë me drogën dhe vendimin për të qenë më i qëndrueshëm emocionalisht, duke theksuar se më parë nuk ishte i gatshëm për një jetë familjare apo marrëdhënie të shëndetshme.
Sot, ai thotë se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bënë prindër të një vajze, Scottie Rose.
Ai thekson se vajza e tij është motivimi më i madh për të qëndruar esëll dhe për të ndryshuar prioritetet e jetës.
U shpreh gjithashtu se tani karriera, daljet dhe opinionet e të tjerëve nuk kanë më të njëjtën rëndësi, pasi fokusi i tij kryesor është mirëqenia e vajzës dhe të qenit një prind i pranishëm dhe i qëndrueshëm. /Telegrafi/