Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar me tone humori ndaj përpjekjeve të përsëritura për atentat ndaj tij, duke deklaruar se nuk është i dekurajuar dhe se nuk e lejon frikën të ndikojë në detyrën e tij.

Gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë, ku u takua me gazetarë dhe anëtarë të Kongresit, Trump iu përgjigj me ironi pyetjeve mbi sigurinë personale dhe mundësinë e përdorimit të një jeleku antiplumb.

“Nuk duroj dot të dukem 10 kilogramë më i rëndë me jelek”, tha ai, duke shkaktuar të qeshura në sallë.



Presidenti shtoi gjithashtu se nuk shqetësohet për sigurinë e tij: “Nuk mendoj për këtë. Nëse do ta mendoja, nuk do të isha aq efektiv”.

Deklaratat e tij erdhën pas publikimit të pamjeve nga një tentativë e fundit sulmi në Washington, ku sipas raportimeve një person i armatosur hapi zjarr ndaj një agjenti të United States Secret Service, i cili u kundërpërgjigj menjëherë.

Trump theksoi se jeleku antiplumb i veshur nga agjenti kishte qenë vendimtar në shpëtimin e jetës së tij, duke e përshkruar me një krahasim ironik: “Është si të të godasë Mike Tyson.”

Sipas deklarimeve të bëra në aktivitet, presidenti ka qenë objekt i tre përpjekjeve për atentat gjatë dy viteve të fundit, por ka insistuar se nuk do të ndryshojë mënyrën e tij të funksionimit apo daljet publike.

Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se hetimet për incidentin në Uashington vijojnë.

