Arsyeja pse Trump nuk dëshiron të veshë jelek antiplumb i bën të qeshin të gjithë
Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar me tone humori ndaj përpjekjeve të përsëritura për atentat ndaj tij, duke deklaruar se nuk është i dekurajuar dhe se nuk e lejon frikën të ndikojë në detyrën e tij.
Gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë, ku u takua me gazetarë dhe anëtarë të Kongresit, Trump iu përgjigj me ironi pyetjeve mbi sigurinë personale dhe mundësinë e përdorimit të një jeleku antiplumb.
“Nuk duroj dot të dukem 10 kilogramë më i rëndë me jelek”, tha ai, duke shkaktuar të qeshura në sallë.
Q: Are there talks about you wearing a bulletproof vest?@POTUS: "I don't know if I can handle looking 20 pounds heavier." 😂 pic.twitter.com/II4WS2lLfa
— Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 30, 2026
Presidenti shtoi gjithashtu se nuk shqetësohet për sigurinë e tij: “Nuk mendoj për këtë. Nëse do ta mendoja, nuk do të isha aq efektiv”.
Deklaratat e tij erdhën pas publikimit të pamjeve nga një tentativë e fundit sulmi në Washington, ku sipas raportimeve një person i armatosur hapi zjarr ndaj një agjenti të United States Secret Service, i cili u kundërpërgjigj menjëherë.
Trump theksoi se jeleku antiplumb i veshur nga agjenti kishte qenë vendimtar në shpëtimin e jetës së tij, duke e përshkruar me një krahasim ironik: “Është si të të godasë Mike Tyson.”
Sipas deklarimeve të bëra në aktivitet, presidenti ka qenë objekt i tre përpjekjeve për atentat gjatë dy viteve të fundit, por ka insistuar se nuk do të ndryshojë mënyrën e tij të funksionimit apo daljet publike.
Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se hetimet për incidentin në Uashington vijojnë. /Telegrafi/