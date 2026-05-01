Hailey Bieber flet hapur për problemet në martesën e saj me Justin Bieber: Jo gjithçka është perfekte
Kohët e fundit, janë rikthyer në skenë historitë rreth problemeve në martesën e Hailey dhe Justin Bieber, dhe një pjesë e vëmendjes u tërhoq edhe nga deklaratat e saj të mëparshme të sinqerta rreth marrëdhënies së tyre.
Hailey pranoi në një intervistë për Time se është e vështirë të mbash një lidhje që është gjithmonë në sy të publikut.
"Mendoj se në këtë pozicion përgjithësisht përballesh me shumë gjykime. Çdo gjë e vogël vëzhgohet dhe analizohet. Krijohet një narrativë rreth teje, dhe kjo ndonjëherë mund të jetë vërtet e pakëndshme dhe e çuditshme sepse mendoj me vete - epo, kjo nuk është aspak e vërtetë", shpjegoi ajo.
Martesa e tyre ka qenë subjekt i interesit të madh publik dhe shpesh spekulimeve negative për vite me radhë. Disa media raportojnë se çifti u përball me tensione dhe kriza, të cilat mund të shihen përmes thashethemeve të vazhdueshme për divorc ose mosmarrëveshjeve.
Hailey ka theksuar vazhdimisht se e ka të vështirë të përballojë këtë presion dhe analizën e vazhdueshme të marrëdhënies së tyre.
Duke folur për tema intime, ajo theksoi se disa gjëra "thjesht nuk funksionojnë për të dy", veçanërisht kur bëhet fjalë për ide që mund të shkatërrojnë besimin që kanë ndërtuar ndër vite.
Si kujtesë, çifti u martua në vitin 2018 pas një lidhjeje të shënuar nga ndarje dhe pajtime. Në gusht të vitit 2024, ata patën një djalë, Jack Blues. /Telegrafi/