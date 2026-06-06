Angelina Jolie feston ditëlindjen e 51-të me fëmijët, mes tensioneve familjare dhe distancimit nga Brad Pitt
Angelina Jolie ka festuar ditëlindjen e saj të 51-të pranë fëmijëve të saj në Los Angeles, në një moment familjar që vjen pas zhvillimeve të reja në raportet me ish-bashkëshortin Brad Pitt.
Aktorja u pa e veshur thjeshtë me pulovër gri, pantallona dhe syze, ndërsa kalonte kohë me djemtë e saj Knox, 17 vjeç, dhe Pax, 22 vjeç.
Knox u shfaq me flokë të lyer në nuanca portokalli dhe të kuqe, ndërsa ndihmonte nënën gjatë përgatitjeve për ditën e saj të veçantë, shkruan DailyMail.
Kjo dalje vjen pak kohë pasi djali i madh i saj, Maddox, 24 vjeç, kërkoi zyrtarisht heqjen e mbiemrit “Pitt”, duke e ndryshuar emrin në Maddox Chivan Jolie.
Ai ka deklaruar se arsyeja është personale, ndërsa më herët kishte hequr mbiemrin edhe në përdorim profesional.
Maddox nuk është i vetmi në familje që është distancuar nga mbiemri i babait. Edhe Zahara, Shiloh dhe Vivienne kanë përdorur ose kërkuar heqjen e “Pitt” nga emri i tyre në forma të ndryshme vitet e fundit.
Angelina Jolie dhe Brad Pitt ishin të martuar nga viti 2014 deri në 2019, ndërsa divorci i tyre u finalizua pas një beteje të gjatë ligjore dhe deklaratash të forta nga të dy palët.
Sipas raportimeve, marrëdhëniet mes Pitt dhe disa prej fëmijëve të tij mbeten të tensionuara, ndërsa familja Jolie ka vazhduar jetën e saj larg tij. /Telegrafi/