Megan Thee Stallion shfaqet në spin-off-in e ‘Baywatch’ si e ftuar, pas periudhës së lodhjes ekstreme
Megan Thee Stallion është shfaqur në xhirimet e spin-off-it të ri të “Baywatch” këtë javë në Long Beach, Kaliforni, ku ka realizuar një paraqitje të shkurtër si vetvetja.
Reperja 31-vjeçare u pa gjatë xhirimeve të një skene pranë plazhit Rosie's Dog Beach, e veshur me bikini portokalli me motive verore, duke u përshtatur me atmosferën e serialit.
Sipas raportimeve, ajo do të shfaqet në një skenë koncerti si pjesë e projektit të ri televiziv që pritet të rikthejë frymën e serialit klasik “Baywatch”.
Kjo paraqitje vjen vetëm dy muaj pasi ajo u detyrua të tërhiqej përkohësisht nga aktivitetet për shkak të lodhjes ekstreme dhe problemeve shëndetësore, që përfshinë dehidratim dhe nevojë për trajtim mjekësor.
Pas periudhës së pushimit, Megan është rikthyer gradualisht në projekte profesionale, duke përfshirë edhe këtë rol të shkurtër në televizion.
Seriali i ri “Baywatch” pritet të sjellë një kast të përzier dhe të nisë transmetimin në janar të vitit 2027. /Telegrafi/